Firmas extranjeras tienen ya el 25 % de las vías 4G

Casi $16 billones es el monto total que tienen hoy distintas empresas extranjeras en Colombia, por cuenta de su participación accionaria en algunas vías de Cuarta Generación (4G) y este podría aumentar en $1,5 billones más la próxima semana.



Lo anterior, si se tiene en cuenta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicará el próximo 19 de abril la autopista que unirá a Cúcuta y Pamplona (por medio de una doble calzada de más de 60 kilómetros), concesión para la que todos los proponentes que se presentaron tienen una parte de sus acciones en manos de extranjeros.



Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, aseguró que, al tratarse de una autopista clave para conectar a Cúcuta con el resto del país, “es importante resaltar la calidad de los proponentes, ya que tenemos empresas líderes de China, España e Israel, lo cual denota la confianza que tienen estos inversionistas en nuestro país y, en particular, en las vías de Cuarta Generación”.



Así las cosas, esta autopista –correspondiente a la tercera ola de las 4G– quedará en manos de Estructura Plural (española - israelí), CCA Civil (china) o Sacyr Concesiones (española), las cuales tienen respectivas tajadas foráneas en sus consorcios y que, vale destacar, figuran desde hace varios años en el sonajero constructor de este tipo de proyectos viales.



Incluso, el grupo de extranjeros con porciones en el negocio local sumó un nuevo actor a su repertorio la semana pasada. Se trata del fondo de inversión inglés Infrared Capital Partners, el cual anunció la compra del 50% de la concesión Perimetral de Oriente de Cundinamarca (correspondiente a la primera ola de estos proyectos), con lo cual pasa a tener más de medio billón de pesos en su portafolio de mercado.



APETITO VORAZ



Con respecto a este panorama, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), le dijo a Portafolio que “siempre se ha visto con buenos ojos el apetito de empresas extranjeras en participar como inversionistas en las concesiones. Estas transacciones son deseables en las obras que se ejecutan bajo el mecanismo de participación privada, porque diversifican el riesgo y contribuyen, a través de la capitalización, a mejorar el perfil financiero de los proyectos”.



Igualmente, el directivo gremial destaca que este es un momento clave para determinar las decisiones de inversión, debido al contexto que viene viviendo el país (como consecuencia del escándalo Odebrecht). De allí que, valga resaltar, “Colombia goza de una muy buena reputación en materia inversionista y es un país que maneja un perfil de riesgo que lo convierte en un destino seguro para capital foráneo”, agregó Caicedo.



Y aunque por estos días se ha denunciado la supuesta caída de la confianza inversionista en proyectos de infraestructura en el país, el argumento de la CCI se confirma con el interés de varias firmas españolas de proveer los insumos necesarios para estos proyectos a sus connacionales constructores, que en total suman participación en ocho vías 4G y podrían ganar una más con la de la próxima semana.



En esto también coincide la Sociedad Colombiana de Ingeniero (SCI), desde la cual se afirma que los casos de soborno de Odebrecht tendrán un efecto contrario al esperado, debido a que “por el momento, vienen alejando un poco a las compañías de construcción y banca colombiana, situación que podría llevar a que estos espacios los llenen sus contrapartes extranjeras”, le aseguró a Portafolio Argelino Durán, nuevo presidente de este gremio de ingenieros.



NOMBRES COMUNES



Durán va más allá y asevera que los nombres de las empresas actualmente participantes cada vez son más comunes en el lenguaje diario de los colombianos, si se tiene en cuenta que algunas de ellas repiten tajada porcentual en hasta tres proyectos.



Es el caso de Sacyr Concesiones, que incluso podría quedarse con una cuarta adjudicación, en caso de ganar la autopista Cúcuta - Pamplona, mencionada previamente. Sumada a esta, la costarricense Meco también tiene tres proyectos, mientras que los consorcios Iridium Concesiones Viarias y Ortiz Construcciones cuentan con dos megaproyectos de este tipo.



En este orden de ideas, la disputa de los grandes contratos viales por parte de consorcios foráneos permitirá que la oferta por fuera de las fronteras colombianas crezca aún más, “como consecuencia de la apretada situación fiscal y de la cercanía del fin del Gobierno actual”, agrega Caicedo.



Frente a esta realidad, Caicedo celebra la posibilidad de que repunten la construcción y financiación con recursos del extranjero, porque, de no lograrse consolidar el actual programa de grandes vías, “nos veremos abocados al escenario de un crecimiento de la economía local de apenas un poco más del 1% y este es un riesgo que no debemos correr”.



De allí que la CCI y Asobancaria ya estén trabajando en un convenio, con el cual se blinden a los terceros –sobre todo al sector financiero– del impacto que puede generar la nulidad de un contrato de concesión. Lo anterior, debido a que, en las últimas semanas, el caso Odebrecht ya dejó dos proyectos con ‘muerte provisional’: la Ruta del Sol II y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena



LOS FORÁNEOS ESTARÁN EN EL REACOMODO



Con la adjudicación del proyecto Cúcuta - Pamplona, de la tercera ola de vías 4G, otro actor extranjero hará parte de estos megaproyectos, llegando a 15, en total.



Sumado a lo anterior, desde la ANI prevén que, para el segundo semestre de este año, se dé un segundo revolcón de socios en las concesionarias, para el cual ya se están preparando varios fondos de inversión extranjeros.



Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), afirmó que, algunos de estos son “Old Mutual, banco sudafricano con operaciones en Colombia; algunos fondos de pensiones de Canadá, un banco español” y el mismo Infrared, que la semana pasada adquirió el 50% de la Autopista Perimetral de Oriente de Cundinamarca.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com