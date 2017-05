Geografía inteligente, clave para los servicios públicos

La multinacional estadounidense Esri Colombia inició sus operaciones en 2014, y su misión es promover, comercializar y soportar la plataforma ArcGIS, tanto en el sector privado como en el público.



Jeff Rashid, director mundial de servicios públicos, quien estuvo la semana pasada en Colombia, afirma que el uso de tecnología para la ubicación espacial de las redes de energía y telecomunicaciones, trae beneficios para las empresas y los consumidores.



¿Qué es la plataforma ArcGIS?



ArcGIS es un sistema que ayuda a gestionar la información de ubicación que las empresas tienen tienen sobre su negocio. Casi toda la información cuenta con un componente de ubicación espacial, una referencia geográfica, en cuanto a su dirección, su código postal o sus coordenadas.



De esta manera, el empresario puede ver su negocio espacialmente, detectar sus riesgos y sabe qué decisiones debe tomar al respecto.



¿Cómo podrían las empresas de servicios públicos en Colombia beneficiarse de esta tecnología?



Hay muchos retos que he observado en Colombia, en especial en cuanto a la confiabilidad de las redes. En mi experiencia, cuando ocurren fallas en el servicio y no hay confiabilidad.



Esto ocurre porque hay falta de información de buena calidad en la oficina y si esta información no es de calidad es a causa de la tecnología, ya que impide los flujos de información adecuados.



Lo mejor que podemos aconsejarles a nuestros clientes es que busquen tecnología moderna, con base en apps (aplicaciones), que sean fáciles de usar para así permitir que todas las personas, o la mayoría dentro de la empresa, puedan acceder a la información, para analizarla y predecir dónde se pueden registrar problemas.



Las empresas de servicios públicos deben ser siempre sensibles a predicciones y análisis, para así, prevenir futuros dificultades.



¿Existen empresas de servicios públicos en Colombia que usen esta tecnología?



Hay una gran cantidad de clientes en Colombia, entre ellos: Grupo EPM, Promigas, Celsia, ETB, Tigo/UNE, Gases de Occidente, Intercolombia, Emcali, por mencionar solo algunos.



¿Qué países en vía de desarrollo han mejorado su servicio usando esta plataforma?



Cuando pienso en los países en vía de desarrollo me doy cuenta de que necesitan rápidamente hacer cambios en su infraestructura tecnológica.



Respecto a esto, hay temas muy interesantes en África. Estos países tienen que reconstruir casi toda la infraestructura a la vez y ese proceso ocurre en un momento único, donde pueden incluir sensores en la red para habilitar capacidades de analítica espacial y permitir que puedan operar sus servicios públicos con mejor eficiencia, esto está avanzando para que cuando se construyan nuevas redes, se pueda visualizar y gestionar la red de manera óptima.



¿Nos puede compartir las experiencias con empresas que se hayan beneficiado de esta tecnología?



Hay varias. Ya mencioné algunas en una respuesta anterior. Considero que hay tres factores principales; lo primero es obtener mejor información, para tener mayores cantidades de personas que puedan utilizar fácilmente esta tecnología, para que puedan tomar decisiones más acertadas.



En segundo lugar, aprovechar la visualización espacial en tiempo real, para que puedan ver el desempeño de la empresa y utilizar alertas geoespaciales para conocer si hay algún problema.



El tercer factor, es poder mirar los datos históricos y analizar Big Data para encontrar los patrones y tendencias del pasado, las cuales van a ayudarles a pronosticar cómo manejar su empresa de manera óptima para el futuro y luego compartir esta información con los que están en el campo, para que puedan tomar mejores decisiones.



¿En cuántos países se ha implementado esta nueva tecnología?



Nosotros tenemos 85 distribuidores a nivel global y cada uno trabaja con empresas de servicios públicos que usan nuestro software.



Más de 30 empresas de servicios públicos utilizan esta tecnología en Colombia.



Es difícil para mí imaginar una zona específica donde no haya uso de nuestro modelo en este momento, tenemos incluso pequeñas áreas y empresas que está comenzando, así como otras de gran tamaño.



Por ejemplo, Asia, Europa, África, Medio Oriente, Sur América, América latina, Estados Unidos y Canadá, en todos estos lugares tenemos empresas que funcionan con nuestra tecnología ya que han descubierto el poder, la potencia y la energía de esta lógica geoespacial.



¿Cómo es el proceso y la experiencia de dar a conocer y compartir la información por medio de la geografía y la visualización de mapas?



No es tan difícil, porque cuando les ayudamos a las personas a entender lo que pueden hacer con la tecnología y el software, lo aceptan inmediatamente.



Como seres humanos, cuando observamos un mapa y vemos que este nos cuenta una historia, sabemos cómo se puede aplicar a nuestra cotidianidad para poder gestionar de una mejor manera nuestra empresa.



Trabajamos a nivel global para hacer eventos educativos como el de hace una semana en el Club el Nogal en Bogotá. Tenemos, adicionalmente, seminarios, cursos y eventos en línea.