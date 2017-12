Gobierno le abriría la puerta al Invías para contratar APP

La construcción de asociaciones público - privadas (APP) en Colombia podría recibir un nuevo repunte en los próximo años.



Esto, debido a que el Ministerio de Transporte tiene listo y publicado un primer borrador de decreto, con el cual se modificaría el objeto y algunas funciones al Instituto Nacional de Vías (Invías).



(Lea: Seis de cada diez proyectos de APP son del sector transporte)

Puntualmente, en el objeto del Invías, la cartera de Transporte –junto con el Ministerio de Hacienda– le adicionaría este párrafo: “(...) De manera excepcional podrá planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar, y evaluar proyectos de asociación público - privada (APP), cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional”.



(Lea: Entes regionales podrán dar inmuebles para APP)



De este modo, el Gobierno le abriría la puerta para que dicha entidad se sume a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que actualmente lidera la contratación de obras pública por este mecanismo, y que ha resultado ser un programa bandera en el país y en la región.



(Lea: En agosto iniciarían las obras de accesos al norte de Bogotá)



De hecho, con esta modificación del objeto también se ajustarían otros cinco artículos del Decreto 2618 del 2013, que es la normativa que dicta la hoja de ruta del Invías y los alcances que tiene para contratar obras. Así las cosas, la entidad podría contratar APP, “cuando expresamente lo determine el Gobierno”, en cualquiera de los modos de transporte (carretero, férreo, fluvial y/o marítimo).



En estos casos, el Ejecutivo le daría los lineamientos específicos sobre cómo y en qué casos hacerlo.



Asimismo, el borrador de decreto señala que la dirección técnica de dicha entidad podría “realizar la estructuración técnica, legal y financiera en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, de los proyectos de APP que se encuentren a cargo del Invías”. Pero no es lo único, si se tiene en cuenta que también podrá ejercer esas funciones con los proyectos que le sean presentados, es decir, aquellos de iniciativa privada.



Ambos ajustes incluirían puertos fluviales y marítimos, aeropuertos, carreteras y vías, y ferrocarriles (ver recuadro), para los cuales también se detalla que tendría la tarea de dirigir los procesos de “supervisión y ejecución de los contratos que ejecuten proyectos de APP” de la infraestructura, siempre y cuando estén bajo su amparo.



En este orden de ideas, la entidad también quedaría cobijada con la recién aprobada reforma a las leyes de APP e infraestructura, que les da mayores garantías a los contratantes y contratistas para la gestión de megaconcesiones.



En teoría, esta propuesta busca aliviar las cargas fiscales que anualmente tiene el Gobierno Nacional, toda vez que el mecanismo de asociación público - privada le permite ‘diferir’ los pagos para cuando se entreguen parte de las obras (unidades funcionales), y lo demás sea cancelado a mediano y largo plazo, ya sea con el recaudo de peajes o con vigencias futuras. De allí que el Ministerio de Hacienda también intervenga en su definición.



En su intervención en el Congreso de la semana pasada, Juan Martín Caicedo,presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), “la mayor virtud de las APP podría resumirse en la siguiente premisa: estableció la figura del pago por disponibilidad del servicio. Ello, contribuye a tener las obras en los tiempos previstos, para satisfacción de los usuarios”.



AEROCIVIL, SIN OBRAS



Entre tanto, el Mintransporte está preparando un mecanismo para que la Aeronáutica Civil deje de ser el contratante de obras públicas de infraestructura en aeropuertos.



Este anuncio fue hecho por el ministro Germán Cardona, quien le explicó a este diario que: “Desde que llegué al Ministerio en el 2010, pensaba que la Aerocivil debía dedicarse solo a seguridad aérea y a garantizar la navegabilidad aérea, pero cuando regresé me encontré algo diferente”.



Con esto se refiere a que de los casi $7 billones que se estaban invertido en terminales aéreas en Colombia, más o menos $2,5 billones lo estaban haciendo a través de la Aerocivil.



“Considero que esta no es una entidad para contratar obras públicas en Colombia y le he sugerido al director encargado y lo hablará con el director que viene, para que las obras grandes se trasladen de la Aeronáutica Civil a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mientras que las de menor cuantía quedarán en manos del Invías”, concluyó el Ministro.