Grupo Oikos logró ventas por $420.000 millones en el 2017

Aunque fue un año lento para la construcción, principalmente en el primer semestre, el balance del Grupo Oikos fue positivo.



Así lo asegura Luis Aurelio Díaz, gerente general de la compañía, quien asegura que se lograron realizar proyectos importantes que les permitirán mantener un crecimiento estable para el 2018.



Los proyectos que actualmente desarrollan son Oikos Savanna (Cajicá), Oikos Infinitum (Bogotá), Cabo Verde (Ricaurte), Bahía Solero (Girardot) y Akora (Tocancipá).

LO BUENO DEL AÑO QUE TERMINA



A pesar de que 2017 no fue el mejor año para la construcción, el Gerente de Oikos destacó que los años lentos permiten decantar el mercado y filtran a los llamados “paracaidistas” que no pertenecen al sector sino que buscan oportunidades de negocios en sectores que están teniendo importantes resultados. “Si no existieran las épocas con desarrollo económico lento, tampoco podrían existir las épocas de auge económico.”



Luis Aurelio Díaz sostuvo que en 2017 los niveles altos de vivienda y de comercio sufrieron en mayor proporción que los niveles medios y bajos, debido a que el Gobierno genera auxilio para éstos últimos y dichos incentivos permiten mantener el dinamismo en esos segmentos que tienen un alto déficit de vivienda.



Así mismo, dijo que la razón por la cual la vivienda usada ha bajado de precio es porque las edificaciones nuevas ofrecen más plazo y mayores facilidades de pago. Esto impacta directamente en la oferta de vivienda de segunda, la cual debe ser ajustada a la baja para poder competir.



Consultado sobre si no hay indicios de que la vivienda en estratos altos en Bogotá podría tener una corrección de precios porque está en niveles excesivos, Luis Aurelio Díaz expresó que no tendrá una corrección en su precio por encima del 5 al 8%, lo que equivale a un año y medio de ajuste. “Este ajuste ya se dio en el 2017 y terminará en el primer semestre del 2018. Sin embargo, este ajuste se dará de manera acelerada, debido a que las unidades por encima de $850 millones estarán gravadas con el IVA del cinco por ciento”.



EN BOGOTÁ SE RECUPERÓ LA ESTABILIDAD JURÍDICA, PERO…



El Gerente del Grupo Oikos dijo que los constructores desde la estabilidad jurídica han sentido una mayor seguridad con el Alcalde Enrique Peñalosa, lo que sin duda los motiva para volver a Bogotá. Sin embargo, enfatizó, es importante que el Distrito verifique las cargas urbanísticas y plusvalía que está generando para no desmotivar este interés.



“Para continuar la renovación de Bogotá en las zonas más deterioradas es indispensable que el Distrito proporcione herramientas de densificación con cargas y plusvalías urbanísticas bajas. De lo contrario será muy difícil lograr una verdadera fórmula para que los privados inviertan en estos desarrollos.”



EXPECTATIVAS PARA EL 2018 Y PETICIONES AL FUTURO PRESIDENTE



Respecto a las expectativas para el 2018, el Gerente General del Grupo Empresarial Oikos dijo que para el sector de la construcción, estadísticamente los años electorales han sido buenos. “Creemos que éste no será la excepción ya que arranca con tasas de interés bajas, importantes ayudas del Gobierno y una economía que después de casi dos años de corrección debe comenzar nuevamente a repuntar.”



Como siempre lo que solicitamos en este sector más que regalar viviendas, es apoyar con subsidios y auxilios a la tasa. Este tipo de esfuerzos gubernamentales permiten que lleguen a muchos y que quienes compran valoren sus viviendas. Igualmente, es fundamental la estabilidad jurídica para que grandes capitales vean interés en invertir con riesgos controlados.



Para el 2018, este Grupo empresarial lanzará proyectos para nivel medio en municipios como Fusagasugá, La Calera, Cajicá, Funza y dará inicio al hotel dentro de la Zona Franca de la 13 en Bogotá.



Respecto a lo que se vislumbra en el 2018, el dirigente empresarial señaló que el sector de la construcción siempre ha sido uno de los de mayor auge y crecimiento en Colombia.

El déficit de vivienda en nuestro país permite seguir teniendo un sector que será pionero por muchos años, pero que debe buscar mecanismos que permitan llegar a los segmentos más necesitados.