Ibagué es la primera capital de Colombia en decir no a los grandes proyectos mineros

La ciudad de Ibagué se convirtió este martes en la primera capital colombiana en prohibir, mediante un acuerdo del Concejo local, el desarrollo de proyectos mineros a mediana y gran escala, informaron fuentes oficiales.



“Nosotros queremos darle un ejemplo al mundo acerca de cómo reutilizar y proteger el agua. No vamos a permitir que destruyan el municipio”, dijo el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un comunicado.



En la noche del lunes, el Concejo municipal aprobó el proyecto de acuerdo 012 “por medio del cual se dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué”.



El acuerdo no limita de “ninguna manera” los proyectos de pequeña minería y minería artesanal. La iniciativa fue presentada por la Alcaldía local, un grupo de concejales y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, entidades comprometidas con la protección del agua y el medioambiente de la capital del departamento del Tolima.



“Hoy nos sentimos orgullosos y complacidos por lo que estamos logrando. Ibagué sigue haciendo historia porque demostramos que el interés colectivo prevalece por encima de las grandes empresas multinacionales mineras”, dijo por su parte el representante del Comité Ambiental, Renzo García. Tras conocer la decisión, Jorge Enrique Cardoso, director general de la máxima autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), aseguró que “ve con buenos ojos el proyecto porque tiene un sentido muy consecuente con el plan de desarrollo del municipio”.



Datos de Cortolima indican que en Ibagué hay 148 títulos mineros debidamente suscritos con contrato de concesión por la Agencia Nacional de Minería (ANM).



De esos, la corporación otorgó licencia ambiental a 31 y uno está en evaluación. Además, en la ANM se encuentran en trámite otras 56 solicitudes de títulos mineros y hay 61 títulos vigentes que no han pedido a Cortolima la licencia ambiental.



Debido a la determinación actual, "estarían en el garete estos 61 títulos mineros que, dependiendo de la categoría de la actividad minera que quieran realizar, no podrían acceder a la licencia ambiental por la restricción del uso del suelo que hace el Concejo municipal", aclaró Cardoso.



EFE