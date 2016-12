El 2017, para Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), será el año de la infraestructura para el país, pues se dará inicio a nuevos proyectos y se entregarán importantes obras en vías, puertos y aeropuertos.



¿Qué traerá el 2017 en materia de infraestruc- tura para el país?



El 2017 va a ser el año de la infraestructura. Ya arrancamos un buen número de proyectos de 4G que el año entrante van a estar en plena construcción.



Vamos a tener un alto volumen de inversión por parte del sector privado gigantesco. Además, tenemos todo lo que está en ejecución en los aeropuertos, esas obras continúan y se entregan el año entrante y todo lo que tenemos en puertos y ferrocarriles, debemos tener un año excelente desde el punto de vista de infraestructura de transporte.



¿En el próximo año los colombianos verán obras hechas realidad?



En vías, tal vez no veremos la totalidad de los proyectos, pero si la entrega gradual de unidades funcionales.



En aeropuertos, en particular la entrega va a ser muy grande. El año entrante se entregan las obras en El Dorado, del nuevo terminal y puntos de abordaje, se terminan también las de Cali, Medellín, Montería, Santa Marta.



¿Cómo queda el Ferrocarril del Pacífico?



Tenemos un proceso para terminar el contrato por incumplimiento grave. A la fecha no se ha resuelto y si en las próximas semanas no vemos un nuevo grupo de accionistas con un esquema que permita sacar adelante el tren, también procederemos a dar por terminado el contrato.



¿Está pasando un tren de prueba con carga de cemento por este corredor?



Si, eso nos han informado.



¿Pero en esto qué papel juega la ANI?



Ese es el problema, que ese corredor está incumplido. Nos parece magnífico que hagan trenes de prueba, pero lo que nos importa es que cumplan con el contrato.



¿Esto lo está haciendo Trafigura?



El problema es que Trafigura, aparentemente, vendió el control de la concesión sin nuestra autorización y esto no lo permite el contrato. Entonces no solo está incumplido el contrato en que no está prestando el servicio sino que hay un incumplimiento adicional de transferencia de la obligación sin autorización de la ANI.



¿Y qué pasó con los empresarios interesados?



Hay interesados en sacar adelante el tren, pero nosotros necesitamos avances concretos, que los nuevos accionistas tengan el capital suficiente y el asesor técnico debido. Si esto se cumple, podemos tener tranquilidad de que el proyecto del tren puede ser exitoso. Si no, nos vemos obligados a terminar el contrato y hacer algún esquema de transición, en forma de emergencia y buscar una nueva concesión a través de un proceso licitatorio.



¿Cuál es el plazo límite?



No hemos fijado una fecha límite para tomar decisiones, pensaría que puede ser a finales de diciembre o a comienzos de enero.



¿Qué nuevas iniciativas privadas tendrán?



Tenemos muchas en la puerta del horno. Anunciamos dos con el Alcalde de Bogotá, que tienen que ver con las entradas a la ciudad (ampliación de la Autonorte en Bogotá y la parte sur de la ALO).



El otro proyecto que va muy bien el es de la doble calzada entre Pereira y La Virginia, de hecho ya está en el Ministerio de Hacienda para aprobación y sería publicado a principios de enero.



Tenemos muy avanzado el proceso entre Guadas y Villeta. Estamos evaluando una iniciativa privada que nos presentaron y esperamos pedir las aprobaciones del Ministerio de Hacienda el 15 de enero.



Ya publicamos la IP entre Cartagena y Barranquilla por la Cordialidad, para los tramos que están pendientes por dejar en doble calzada.



¿En qué tiempo podrían empezar estos procesos de contratación?



A principios del año entrante deberían quedar contratadas o por lo menos iniciar su proceso de contratación.



¿Y en aeropuertos?



Tenemos tres: Cali, Cartagena y San Andrés. El primero, va muy adelantado y también involucra a Buenaventura, Ibagué, Armenia y Neiva. La idea es que el Alfonso Bonilla Aragón se expanda en la terminal nacional, más plataformas y se amplíe la pista.



El proyecto de Cartagena lo estamos mirando para saber qué es más conveniente para la región si es la ampliación de la terminal actual o la construcción de una nueva en otro terreno. O una nueva alternativa que venimos estudiando es hacer una expansión menor de inmediato en el actual para no afectar la experiencia de los turistas en los próximos 7 años y arrancar el nuevo aeropuerto en ese tiempo, que está planteado en Bayunca a 20 km del centro de la ciudad.



¿Y San Andrés?



En San Andrés queremos hacer una ampliación de la terminal y tener más plataformas, entonces en este momento tenemos una iniciativa privada que tenemos en prefactibilidad y lo más importante en este momento es el acuerdo con el liderazgo local y el proceso con las consultas previas.



¿Cómo están los tiempos para estos proyectos?



En Cartagena nos entregan factibilidad el 15 de enero, pero en San Andrés, el tema de las consultas es demorado y sin eso no nos pueden entregar factibilidad.



El hecho de que las conce- siones de Cali y Cartagena terminen en 2020, ¿quiere decir que hasta ese año se define el proceso?



No. Esto nos sirve para adelantar las obras que queremos y planeamos, lo que empieza a correr a partir de esa fecha es la recuperación financiera.



¿Qué experiencia queda de este año que deban mejorar para el próximo?



En materia normativa tenemos la misión de seguir afinando y afinando cosas. En el proyecto de contratación, hemos incluido un parágrafo para aclarar el cómo se deben valorar las franjas de separación de las vías y que sea más fácil adquirir predios. En la tributaria tenemos un artículo que permite el cobro de valorización que debería ser posible que se pague en especie.



Además, lo más importante de todo es que tendremos una nueva ley de consultas previas.



Sobre el caso Odebrecht y sobornos



“Esto para nosotros es inaceptable. Se le pidió al fiscal que iniciara las investigaciones de inmediato y a la Secretaría de Transparencia para que entrara en contacto con las autoridades americanas y conocer los nombres de las personas involucradas.

Somos los más interesados de que esto se aclare”, dijo el funcionario.



Cynthia Lewis

cynlew@eltiempo.com