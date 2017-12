Inicia cruzada por la seguridad vial del país

El ministro de Transporte, Germán Cardona, presentó el plan para prevenir los accidentes de tránsito durante las fiestas de fin de año y pidió al país que se comprometa con el tema de la seguridad vial y la protección de la vida.



“Hay 18 muertes diarias en Colombia por accidentes de tránsito. Esa es una cifra absurda; puede que esté por debajo de los índices de otros países de la región, pero estamos muy por encima de otros países que tienen que ser ejemplo para nosotros y con los cuales estamos empezando a trabajar en el tema de la seguridad vial”, dijo Cardona.



Asimismo, el nuevo viceministro de Transporte, Andrés Chaves, aseguró que una de sus prioridades será la seguridad vial y la vida de los colombianos. “Recuperaremos la confianza del ciudadano y el disfrute de los espacios públicos. En ese sentido, seguiremos expidiendo la reglamentación necesaria para aportar a la seguridad vial y reducir la temeridad en las calles”, dijo.



Por su parte, Alejandro Maya, nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), reveló que la mitad de los muertos en accidentes se presentan en cinco departamentos: Antioquia con 14,5%, Valle con 14,1%, Bogotá con 8,4%, Cundinamarca con 7,3% y Santander con 5,1%. “Se hace necesario establecer un cuerpo élite que nos permita verificar cómo están haciendo los procedimientos los organismos de apoyo para expedir licencias de conducción y certificados de enseñanza automovilística, para que no continúen las entregas a domicilio que ponen en peligro a todos”, afirmó Maya.



Otro de los puntos en los que más llamó la atención el Ministro fue sobre la responsabilidad de los motociclistas, pues, de acuerdo con cifras de la ANSV, en cerca de 83% de los accidentes de tránsito hay al menos uno de ellos involucrado.



“A los motociclistas les pedimos que sean responsables, que circulen con responsabilidad, que no lo hagan en estado de embriaguez, que usen los cascos, que no esperen a que la autoridad los persiga para pedirles los elementos de seguridad, sino que lo hagan responsable y eficientemente”, afirmó Cardona.