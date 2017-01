El país sigue en la tarea de desatrasarse en materia de infraestructura de carreteras. El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García Montes, explicó los detalles de los proyectos de la entidad para el 2017. Así mismo, indicó cómo avanza el proceso de contratación del túnel de La Línea, que se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Confis.



¿Qué nuevas vías se estudian en el país?

Ha sido una solicitud siempre que los proyectos que se vayan a sacar a licitación tengan los estudios y diseños y que haya recursos para este proceso que hace parte de la etapa precontractual.



Para el programa Vías para la Equidad que tuvo una inversión de $ 4 billones, que sacamos en el año 2015, dejamos recursos para estudios y diseños en el país, que corresponde a la preinversión.



¿Qué proyectos?

Ocho proyectos. Dos en Guajira, y uno en Cauca, Boyacá y Santander, Huila y Caquetá, Chocó y Valle del Cauca, Vichada y Meta, y Valle del Cauca, Tolima y Huila.



¿Aquí está incluida la conexión Pacífico-Orinoquía?

Si. Hay dos proyectos muy importantes, el de la conexión entre Vichada y Meta y el del Pacífico con la Orinoquía. La primera busca tener los diseños para construir una carretera en los Llanos, entre Puerto Arimena y Puerto Carreño, en la que antes no se podía llegar y tiene un alto potencial de desarrollo.



Y en la otra, nos faltan los diseños para el cruce de la Cordillera Central, que es lo que estamos trabajando actualmente. Esta vía vendría desde Palmira y busca pasar hacia el departamento del Tolima.



¿Estas obras qué inversión requerirían?

Son muy costosas, serían billones de pesos. Los estudios determinarán los costos. Hemos tenido dificultad porque pasar la cordillera central implica unos túneles muy largos, inclusive superiores a los del túnel de La Línea.



¿Cuándo estarían listos estos estudios?

El de Pacífico-Orinoquía está previsto para finales de este año, pero creemos que puede tomar más tiempo porque hemos tenido dificultades con las comunidades para permitir la realización del estudio.



¿Estas vías se podrían hacer a través de concesiones?

Desde el punto de vista de la Agencia Nacional de Infraestructura, estas vías no generan interés para ser proyectos de cuarta generación porque la relación costo-beneficio no da, pero es una deuda que tenemos que cumplir para hacer una carretera que genere desarrollo.



¿Tienen otra alternativa, mientras se pueden realizar estas carreteras?

Cruzar la Cordillera Central en Colombia no es fácil. Estamos a punto de terminar una vía que va a ayudar a que la carga que entra al país desde Ecuador, también lo pueda hacer por el Putumayo en San Miguel, además de ingresar por Rumichaca. La ventaja de esto es que es un trayecto plano, el único morro que tiene es de Mocoa-Pitalito. Con esto, los carros llegarían a Bogotá sin necesidad de cruzar la Cordillera Central.



¿Qué avance tienen la vía Medellín-Quibdó?

Logramos pavimentar 100 kilómetros. Nos falta aproximadamente 50 kilómetros más para completarla. Esto requiere una inversión de $ 541.000 millones.



¿Y ahora que no hay recursos?

Con la reforma tributaria tendremos el dinero.



¿Cuándo terminan las obras de las Vías para la Equidad?

Está previsto que terminen en el 2019.



¿Cómo va la nueva contratación del Túnel de la Línea?

Estamos esperando la autorización del Confis para publicar el pliego definitivo. El contrato tendrá una duración de 12 meses y esperamos entregar las obras al finalizar el primer semestre de 2018.



¿Qué le hace falta?

Al túnel principal, de 8,6 kilómetros, le hace falta revestir 2,8 kilómetros, pavimentar 5,8 kilómetros, y de fallas 1 kilómetro. Además, son 20 túneles y hacen falta 4, 24 viaductos y le falta por terminar 8 y hacer completamente uno que no se podía empezar porque le faltaba terminar un túnel y un viaducto.



¿A cuánto asciende la inversión en estas obras?

A $ 238.000 millones.



¿Estos recursos los pone el Gobierno, adicionales a los casi $ 600.000 millones que le entregó al contratista Carlos Collins?

No. Ese dinero se lo tenemos que cobrar al contratista porque incumplió con el objeto del contrato.



Por otro lado, ¿cómo están las cuentas por pagar de la entidad con los contratistas?

En este momento solo les debemos las facturas que hayan radicado entre el 20 y el 31 de diciembre. Lo demás lo tenemos al día, gracias a los giros que nos hizo el Ministerio de Hacienda que sumaron aproximadamente $700.000.



¿Y las obras del Puente Pumarejo que avance tienen?

En este momento llevan un buen avance, pero si es necesario que aceleren un poco los trabajos porque este año deben facturar alrededor de $ 25.000 millones mensuales y la meta es entregar la obra en el primer semestre de 2018.



Cynthia Lewis

cynlew@eltiempo.com