Un equipo de 60 personas dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene como prioridad avanzar en la investigación por supuesta cartelización en la licitaron para la ampliación de la vía Bogotá-Girardot mediante una Alianza Público-Privada (APP).



En este momento ellos analizan cientos de computadores, documentos, correos y conversaciones vía Whatsapp que la entidad tomó en las visitas de inspección que han realizado, según informó el titular de esa entidad, Pablo Felipe Robledo, quien este martes reaccionó al llamado de Germán Vargas Lleras para que se entreguen prontos resultados, pues según el Vicepresidente “… surgen enormes dudas de que todas las firmas que participaron en esta licitación incurrieron en prácticas colusorias agrupadas en dos bandos”.



A Vargas Lleras le llama en especial la atención por qué la Concesionaria Vías del Desarrollo (Benton S.A.S. y China Gezhouba Group Company Ltda sucursal Colombia), presentó una oferta “particularmente baja” en comparación con las demás, presumiblemente con el fin de bajar el valor promedio, lo cual habría beneficiado a Plural Vías a Girardot (Industrial Conconcreto S.A.S. y Conconcreto Internacional S.A.), que en agosto del 2016 ganó este contrato por 2,3 billones de pesos.



Ayer Conconcreto emitió un comunicado en el que manifiesta que obró con transparencia y que colaborará con la investigación. También la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció.



El otro participante fueron el consorcio Estructura Plural Tercer carril (Conalvías, Infracon e Icein), que había elaborado la propuesta inicial de APP.



El superintendente Robledo explicó cómo va este proceso.



¿Cuándo habrá resultados?



Las investigaciones van avanzando y en el momento que corresponda toman las decisiones.



¿En qué etapa van?



Se han practicando muchas pruebas, entre ellas visitas administrativas de inspección a todas las empresas que fueron oferentes y hay computadores, correos electrónicos, (mensajes de) Whatsapp y estudios económicos que estamos analizando.



¿Cómo tienen grabaciones y correos electrónicos?



No tenemos equipos de interceptación, sí la posibilidad de solicitarles a las empresas de telecomunicaciones que nos exhiban conversaciones de Whatsapp, y a cualquier persona que nos muestre todo tipo de documentos.



¿Hay delatores?



Aún no, ojalá los hubiera. Es una buena oportunidad para hacer ese llamado a las empresas, si acaso están involucradas en actos anticompetitivos, que delaten su participación y reciban los beneficios de la ley, que siempre son generosos con el delator.



¿Cómo asume el llamado del Vicepresidente, de agilizar la investigación?



Muy bien, porque eso muestra la lucha contra la corrupción y contra las prácticas anticompetitivas dentro y fuera de la administraciones publicas. Es una política de Estado e interinstitucional, y son muchas las entidades que tienen que trabajar de manera mancomunada. Lo que yo le contestaría (al Vicepresidente) es que esa investigación hace 4 a 5 meses ha sido priorirzada en la SIC y adelantada de manera célere. Pero para tomar decisiones hay que hacer un análisis serio de las evidencias, bien para archivar el proceso o para formular pliego de cargos.



¿Cómo es el equipo de investigación?



Es el Grupo Elite contra Colusiones, integrado por 60 funcionarios, entre abogados, economistas, contadores e ingenieros. Fue recientemente creado con recursos adicionales que ordenó incorporar el Presidente Santos.



¿Cuántos casos lleva el grupo sobre licitaciones públicas?



Muchos, pero muchos.



¿Acaso se ha vuelto esa una práctica sistemática en el sector?



Para nadie es un secreto que en la contratación estatal en Colombia muchos empresarios violan la libre competencia y muchos funcionarios diseñan pliegos ‘sastre’ para direccionar la licitación o reciben coimas para favorecer a un oferente.



¿Cómo van los otros procesos por cartelización que lleva la SIC?



En el de cemento están elaborando el informe motivado y muy pronto, en este semestre, le diremos al país si hubo o no un cartel.



Próximamente también saldrá la decisión sobre el de seguridad privada. Además, tenemos la investigaciones por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá y el de la licitación de patios y grúas.



Conconcreto y la ANI dicen que colaborarán con la investigación



“Durante el proceso licitatorio no sostuvimos ningún tipo de acuerdo ni convenio con las otras empresas que participaron en la licitación del Tercer Carril que pueda violar las leyes de competencia. No ha sido, ni es, ni será una práctica de nuestra compañía”, dijo ayer esta firma en un comunicado en el que agrega que desde noviembre pasado ha entregado información a la SIC y que su interés es que la investigación avance.



Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sacó otro boletín en el que también manifiesta que colaborará en lo que pueda. Además, defiende que en este proceso se ciñó a la ley, ofreció todas las garantías y contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.



Anotó que cada una de las cinco propuestas iniciales fueron revisadas y luego se seleccionó el consorcio que certificó todos los requerimientos técnicos, de calidad y económicos. La audiencia se transmitió por ‘streaming’ para que la gente tuviera acceso a ella.



Así mismo, recordó que “todos los participantes del proceso asumieron de manera unilateral un pacto de transparencia”.