La Aeronáutica Civil quiere más pista para las regiones

El sector aéreo, de la mano del turismo, ha sido una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos diez años, lo que ha traído retos en infraestructura y en planeación.



Por eso, Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil plantea la posibilidad de destrabar trámites y eliminar algunas barreras para que la operación aeronáutica siga creciendo. El plan de la entidad es mejorar el acceso a las regiones y seguir atrayendo aerolíneas internacionales, además de las tres ya interesadas. Portafolio también habló con Salazar sobre la regulación de tarifas, las sobretasas aeroportuarias y de los casos de narcotráfico que han untado a funcionarios de la entidad.



La movilización de pasajeros cayó levemente el año pasado, ¿cómo se ve el panorama para este año?



Durante los últimos doce años el transporte aéreo en Colombia creció, en algunos casos, a ritmo del doble dígito y fue el más dinámico que cualquier otro país de la región.

Desafortunadamente, el año pasado tuvimos una pausa en ese crecimiento pero lo que analizamos desde la Aeronáutica Civil, es que ese ritmo de crecimiento va a seguir. En este momento la operación nacional es la ‘niña bonita’ de aviación civil latinoamericana.

Ya hay proveedores, empresas y aerolíneas que están interesadas en llegar a Colombia.



Hace poco ustedes hicieron unos cambios para agilizar la aprobación de rutas y frecuencias. ¿Qué otras medidas de este tipo se vienen?



Por un lado, estamos analizando medidas para flexibilizar el acceso a mercados internacionales. Hace poco anunciamos la negociación que hicimos con Argentina, en donde destrabamos unos servicios aéreos que venían congelados desde hace casi 10 años. Y en esa tónica estamos con muchos otros países a los cuales hemos invitado a revisar las relaciones aéreas que tenemos con ellos.



Hay otras medidas regulatorias que estamos estudiando que, sobre todo, tienen un efecto en el mercado doméstico. De acuerdo con el análisis que estamos haciendo, la debilidad de la conectividad aérea del país está en las regiones. Hay unas medidas que están dificultando la aprobación de nuevos servicios, la creación de empresas, la prestación de servicios de alguna modalidad. En este momento nos preguntamos si para el desarrollo de la aviación en Colombia deberíamos más bien quitar todas las barreras y permitirle, por ejemplo, a los aerotaxis que presten servicios entre las regiones.



Ustedes están haciendo grandes inversiones en las regiones, pero estas crecen más rápido de lo proyectado, ¿cómo piensan atender esa nueva demanda?



Hay dos tipos de servicios que son claves para atender esa demanda adicional. Por un lado, los servicios de infraestructura aeroportuaria. Colombia ha gozado de un modelo de participación privada en la infraestructura que ha sido exitoso y que ha permitido dotar a los principales centros urbanos de una infraestructura que está al corte o, incluso, adelante de la demanda. Todo eso también responde al Plan de Navegación Aérea, que es la hoja de ruta que le va a servir a este sector para que no solo se cuente con la infraestructura aeroportuaria, sino que estemos caminando en línea con que el resto del mundo. También invertimos en infraestructura de navegación aérea, campo en el que Colombia ha sido líder.



Específicamente, ¿cómo piensan promover más la conectividad hacia las regiones?



En realidad estamos analizando un conjunto de medidas. Por un lado analizar cuáles son los obstáculos a esa conectividad. Hay otras de tipo regulatorio. La reglamentación a veces impone restricciones a las diferentes modalidades de transporte. Lo que estamos repensando es que si esas restricciones, que han existido históricamente y han sido un rezago, deben seguir operando o nosotros simplemente cambiamos eso.



¿En qué regiones ven que se debería fortalecer la conectividad?



En las zonas que han estado afectadas por la violencia. Es un área en donde la aviación podría tener un gran impacto para el desarrollo. Estamos pensando con mente abierta.



¿Contemplan regular las tarifas?



El gran crecimiento en en el país se dio a partir de la desregulación tarifaria y eso viabilizó una modalidad de servicios que en Colombia no era viable, que fueron las aerolíneas de bajo costo.



Nosotros estamos convencidos de que el peor error que podríamos cometer como autoridad es entrar a regular tarifas.



El alcalde de Bogotá anunció que promovería un proyecto de ley para ponerles más tasas a algunos aeropuertos. ¿Qué lectura hace del tema?



Seguramente nos pronunciaremos en su momento cuando el proyecto de ley entre en curso.



En el caso de la tasa que se creó en Rionegro y que fue suspendida por el Consejo de Estado, ¿tienen pensada alguna alternativa?



Estamos esperando a que el tribunal tome una decisión y una vez la tome, buscaremos salidas.



Según los expertos mundiales la Aeronáutica Civil no debería estar involucrada en temas de obras, ¿han discutido la opción de otorgarle esa facultad a la ANI y a el Invías?



El tema es todavía objeto de análisis y requeriría cambios normativos que hoy en día no están allí. Precisamente, lo que vemos es que para un sector que viene creciendo tan vertiginosamente, es necesario revisar cuáles son las instituciones que necesita el país para garantizar que en 10 o 12 años estemos movilizando 100 millones de pasajeros.



¿Cómo enfrenta la Aerocivil los casos de infiltrados del narcotráfico en sus trabajadores?



Nosotros como cualquier entidad pública o privada de Colombia nos corresponde ofrecerle toda la colaboración a las autoridades competentes. La responsabilidad de la Aeronáutica Civil es la seguridad operacional. Y en el caso del ‘Narcojet’, la autoridad aeronáutica del Reino Unido, por ejemplo, no ha sido mencionada ni señalada.



¿Qué hacer frente a los cierres por mal clima?



La Aeronáutica ha venido haciendo grandes esfuerzos para aeropuertos que son muy complejos en temas meteorológicos.



Colombia tiene quizá unas condiciones meteorológicas que quizá que ningún otro país en la región tiene.



Por eso, estamos despejando esos aeropuertos. El primero fue El Dorado, seguido del de Pasto.



Nuestra prioridad es que la operación sea segura. Por eso es clave el Plan Nacional de Navegación Aérea, porque si hay una continuidad en el proceso de mejora yo creo que en 10 años Colombia va a contar con el mejor sistema de aviación civil de toda Latinoamérica.



María Camila González

y Sebastián Londoño