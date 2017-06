La apuesta de $45 billones que prepara Bogotá para movilidad

Por lo menos dos líneas de metro, ocho troncales de TransMilenio (TM) y varias megavías son las obras que Bogotá debería tener en operación, pero que no ha logrado consolidar.

Incluso, las administraciones distritales de la década pasada estimaban que, para este momento, el Sistema Integrado de Transporte Masivo debería cubrir todos los corredores arteriales de la capital.



De allí la importancia de que la actual Alcaldía esté desarrollando una apuesta que, por lo menos, asciende a $45 billones, entre la cual se incluyen la primera línea del metro y varias asociaciones público-privadas (APP), tanto de iniciativa pública como privada.



MAGNITUD DEL PLAN



Ambas están enmarcadas en el plan distrital de movilidad del alcalde Enrique Peñalosa, quien proyecta dejar estructuradas 13 APP, de las cuales 6 corresponden a troncales para TM, y que se sumarían a otros nueve potenciales corredores por donde iría el sistema masivo capitalino, y que el Distrito financiaría directamente con vigencias futuras.



“La importancia de este megaplan tiene dos líneas. Primero, que lo que se hace por APP de iniciativa privada no toma ningún peso de la ciudad y su financiación se da por peajes; segunda, los proyectos que son estructurados como públicos tienen asegurados la transparencia, pues primero se deben hacer las obras para pagar a los contratistas”, señaló Jean Phillipe Pening, asesor de APP del Distrito.



Y es que la capital adaptó este tipo de iniciativas, con el fin de no repetir los conocidos problemas que tuvieron administraciones pasadas, sobre todo la vinculada con el ‘carrusel’ de la contratación. Estas iniciativas operarán igual que en vías 4G, donde se giran recursos por unidades funcionales entregadas.

​

A su turno, Jorge Alberto Marín, vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), destacó que “el plan estratégico del alcalde Peñalosa es muy ambicioso en movilidad e infraestructura, y lo vemos con muy buenos ojos, ya que, además de que son corredores vitales, Bogotá podrá mejorar en competitividad y llegada de capitales extranjeros, los cuales están directamente asociados a temas de alto impacto, como la movilidad”.



No es entonces menor la propuesta de la Alcaldía Mayor, teniendo en cuenta que ya hay una APP con acta de inicio firmada (los accesos por el norte a la capital), cuyo valor asciende a $1 billón, y otra que avanza a pasos gigantes: la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) sur, que va entre el municipio de Chusacá y la calle 1, la cual tiene $900.000 millones para su ejecución, recursos que serán pagados eventualmente con recaudo de peajes.



Pening agregó que “en factibilidad tenemos dos APP presentadas: la ALO norte, que irá de la calle 13 a la calle 80 y la conexión entre Los Héroes –autopista Norte con calle 80– y la calle 193, entre otros”. Igualmente, se están preparando las estructuraciones de más concesiones (ver gráfico anexo), que serán contratadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).



METRO SERÁ EL EJE



“En ese orden de ideas, las APP completarán el plan de la actual administración. Entre estas hay importantísimas avenidas, como la ALO o la Avenida José Celestino Mutis, que requiere la capital y confiamos en que avancen sustancialmente en términos de compra de predios y diseños definitivos, ya sea por APP y/o por obra pública”, anotó el directivo gremial.



Y en este sentido coincide con el asesor de la Alcaldía, quien aseveró que “las APP completarán el sistema masivo, aspecto por el cual se vienen adelantando ‘a toda máquina’ los estudios, diseños y estructuraciones de cada una, de modo que no quede alguna sin cobertura”.



Sin embargo, este plan de movilidad no termina allí y, a la par, tendrá conectividad con el metro, que –por cierto– comenzará en menos de un mes la adquisición de predios en los puntos de giro del trazado y su licitación se abriría en noviembre de este año.



La primera línea saldrá desde la futura ALO sur, pasará por el portal de las Américas de TM, recorrerá la avenida 1.° de Mayo hasta la avenida Caracas, lugar donde se direccionará, al norte, hasta la calle 72.



Y aunque la CCI celebra este avance, su vicepresidente destacó que, como van las cosas, también es posible adelantar el movimiento de las redes subterráneas, sobre todo de aquellas donde irán las estaciones.



“El transporte público será el eje estructurado de todo el plan y, sin duda, el metro jugará un papel vital en este sistema, convirtiéndose en la columna vertebral de la movilidad. Llegaremos a ver cómo TM y el SITP serán sus principales alimentadores”, acotó Marín.



De este modo, agregó, se logrará superar la deuda histórica que el sector tiene con Bogotá, “y que viene de los últimos 12 años (últimas tres administraciones), en las que se consolidó el rezago que hoy tiene la ciudad”.



Sebastián Londoño V.

