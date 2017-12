Así será la nueva ‘cara’ que El Dorado estrenará en tres días

Casi 35 canchas de fútbol, es decir, más de 200.000 metros cuadrados.



Este será el nuevo panorama del aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, una vez abra las puertas de su nueva ampliación este miércoles a las 6 p.m., que será inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de Odinsa, Mauricio Ossa, entre otras personalidades del sector transporte.



“Las nuevas obras de ampliación ya son una realidad. Desde Odinsa, como grandes jugadores de la principal plataforma aeroportuaria del país, hemos liderado y acompañado el proceso de ampliación y gestión de El Dorado, convirtiéndolo en un aeropuerto de vanguardia que ofrece un amplio portafolio de servicios y soluciones a sus usuarios y es reconocido como el Mejor Aeropuerto de Suramérica por Skytrax”, aseguró Ossa.



Esta empresa, que fue adquirida por el Grupo Argos a principios de este año, es dueña de la firma Opaín S.A., la concesionaria de dicha terminal.



RADIOGRAFÍA



Asimismo, se trata de un aeropuerto que genera más de US$7 billones en actividad económica por año, además de procesar cerca del 70% de la carga aérea que se mueve por los cielos de Colombia, que en plata blanca son más de 670.000 TM (cifra del 2016), lo que lo hace el aeropuerto que más mueve en la región.



Ahora, con esta ampliación hecha por Odinsa, cuyas inversiones totales son de más de $420.000 millones –entre obras que dicta la concesión y trabajos complementarios realizados por la entidad– la terminal capitalina llegará a movilizar, cada año, 43 millones de pasajeros.



Antes de que comenzarán los trabajos de expansión, esta cifra ascendía a 31 millones, lo que también llevará a que a la apertura de más locales comerciales, salas VIP y sitios de parqueo, los cuales son insuficientes actualmente, si se tiene en cuenta que el carreteo (desplazamiento en pista) muchas veces es mayor a los tiempos que invierten los pasajeros en algunos vuelos.



Esto no es desconocido para el presidente de Odinsa e, incluso, fue uno de los aspectos en los que más se trabajó. “Una vez entregado, el aeropuerto tendrá 41 posiciones de contacto, 90 de parqueo para aviones de pasajeros, además de 152 mostradores de check-in y 50 módulos de auto check-in”, agregó Ossa.



Estas cifras les permitirá atender con mayor fluidez a los viajeros, que por día son alrededor de 100.000 personas para unas 800 operaciones.



Pero no es lo único. Odinsa también está trabajando en otros dos aspectos que inciden directamente en los pasajeros que a diario circulan por su infraestructura. Inicialmente, el aeropuerto bogotano ya tiene implementado el nuevo sistema WiFi, que está basado en cobrar por usar la red, si es por más de 30 minutos, tal como sucede en gran parte de las terminales internacionales.



Esto permite que la red no se congestione, como sucedía antes, cuando estaba completamente abierta.



De otro lado, la terminal internacional estrenará nuevos locales en el Duty Free (libre de impuestos), que se venían adecuando desde agosto del 2016, cuando se liquidó el contrato con La Rivera. Dufry International AG (el operador formal) y la empresa DFASS –filial de la estadounidense Travel Retail Group Holdings– ganaron el contrato como consorcio.