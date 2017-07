La red vial terciaria se hará bajo pliegos tipo o estandarizados

Archivo particular

Más de 1.600 kilómetros de vías se podrían ejecutar entre el segundo semestre de este año y todo el 2018 por medio de pliegos tipo, es decir, contratos que tienen parte de su estructura y pliegos estandarizados.



Este desarrollo vial tiene su origen en dos aristas. La primera es que el Congreso viene tramitando la modificación al Sistema General de Regalías, proyecto que le falta un debate para ser aprobado y que le giraría al sector $1,3 billones para los corredores de tercer orden (los que conectan a poblaciones rurales). Estos recursos saldrían del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación.



(Lea: Listo el plan de financiación de las vías terciarias para el posconflicto).



La segunda punta tiene que ver con la publicación que hizo el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del proyecto tipo que será usado para la intervención, ejecución, y mantenimiento y operación de este tipo de corredores, los cuales suman 2.500 kilómetros por mejorar, según datos entregados por el presidente, Juan Manuel Santos.



Y aunque al proyecto de ley aún le resta un paso para su aprobación, el DNP reveló que “para el mejoramiento de un kilómetro de longitud (…) se estima en promedio un costo entre $765 y $845 millones”, reza el informe, que además señala que la operación y el mantenimiento de cada corredor costaría $4 millones por año.



De hecho, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró la semana pasada que se agilizará la priorización de las vías, recortando el ‘viaje’ de propuestas hasta Bogotá y, en cambio, todo el equipo técnico de infraestructura del Ministerio se desplazará a cada departamento, con el fin de revisar cada proyecto y acelerar el proceso licitatorio.



“Cada una la haremos bajo estrictos modelos de transparencia. Los pliegos modelo que se usarán serán como los que aplica el Instituto Nacional de Vías (Invías)", agregó Rojas.



DETALLES DEL PLIEGO



Sumado a lo anterior, el proyecto tipo publicado por Planeación señala que cada corredor tendrá que cumplir otros requisitos para su implementación: tener tránsito de máximo 500 vehículos por día, registrar un movimiento equivalente de 95 vehículos comerciales diarios y contar con un periodo de diseño de cinco años, entre otros.



La cuestión no termina allí: los contratos exigen que cada vía pase cuatro ‘exámenes’ para que aplique dentro del programa: técnico o línea base, topográfico, de suelos y de tránsito, todos con un despliegue estructurado por el DNP.



Sin embargo, vale recordar que más allá de este proyecto estándar, en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtieron en su momento que “no se puede resolver mediante un proyecto tipo, sin disponer de un inventario de las vías por atender, que caracterice su estado de conservación, las condiciones climáticas, hidrológicas y topográficas prevalecientes en las zonas por las que transcurren”.



Esto lo mencionó Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, en una carta enviada al Gobierno, en la que también señaló que se deben tener presente “las características de los materiales existentes en la vía y de los disponibles en la zona para el mejoramiento del tránsito que van a soportar”.



No obstante, el ministro Rojas fue enfático en su intervención, al ratificar que “bajo esa modalidad (pliego tipo) es que el Gobierno va a licitar estos contratos, que se harán en convenio o como lo deseen las regiones”. Igualmente, agregó que cada uno de los procesos licitatorios tendrán el acompañamiento técnico y la interventoría de la cartera de Transporte.



Este programa se suma, pues, al aprobado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que licitará la malla vial de las alcaldías locales por proyectos modelo. Ambas se adelantaron a una iniciativa legislativa que busca que toda la contratación pública se haga bajo este modelo, y que aún le quedan dos debates para ser aprobada.



PARTE DE LA RED VIAL QUEDARÍA PENDIENTE



Al hacer el cruce de cuentas entre los recursos que se aprobarían en la modificación al Sistema General de Regalías y en los cálculos del DNP del costo por kilómetro de vía terciaria intervenida, los $1,3 billones no alcanzarían para 900 kilómetros faltantes. Según Planeación Nacional, cada kilómetro requiere inversiones promedio de $805 millones, con lo cual toda la red vial necesitaría algo más de $2 billones para su intervención.