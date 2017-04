La renovación del CAN comenzaría en septiembre

El primer edificio de la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN), en el occidente de Bogotá, sería adjudicado entre junio y julio próximo y su construcción comenzaría a finales de este año.



Así lo confirmó este jueves Luis Eduardo Laverde, subdirector de Estructuración de Proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), entidad encargada de diseñar y ejecutar este megraproyecto que reúne 66 edificios de 24 entidades estatales del orden nacional.



(Lea: El 2017 inicia remodelación del CAN con nuevo Mintransporte)



“La renovación del CAN se dará en dos etapas: primero, se trata de un plan de renovación urbana que cubre 86 hectáreas. Para este ya venimos trabajando con la Secretaría Distrital de Planeación y están radicados los estudios de planeación, pero la última prórroga que hicimos tiene que ver con ajustes para la edificación del Ministerio de Defensa Nacional”, agregó Laverde.



De este modo, el plan parcial de renovación urbana (instrumento normativo), que tiene apoyo del Distrito, comenzará operaciones “en los próximo 4 o 5 meses”, agregó.



(Lea: Avalan plan de APP para el primer edificio del CAN)



Sumado a lo anterior, la ANIM ya tiene en mente cómo será el primer edificio de este complejo, que será financiado por una alianza público-privada (APP), en contraste con los demás, que serían acreditados con dineros públicos, pero no se descarta otras APP ni tampoco un intercambio de predios para su consecución.



Para el caso concreto de la primera unidad, que estará ubicada en la calle 26 con carrera 50, contará con 17 pisos y albergará unos 6.590 funcionarios públicos de 9 entidades, entre las cuales estarían el Ministerio de Defensa, el Dane, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural –ambas nacidas tras la liquidación del Incoder–, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



De igual forma, no se descarta que las ubicaciones de los edificios sean definidas por medio de la similitud sectorial de las entidades; así, por ejemplo, las entidades del sector transporte quedarían cercanas entre sí. Para la APP del primer edificio, el Conpes aprobó unos $80.000 millones de vigencias futuras, que irán a financiar la tajada pública de la APP. Ahora “estamos esperando el concepto del Confis, aspecto que llevaría a que en unas semanas se abra la licitación”, concluyó el funcionario.