Así va una 4G que sí tiene los recursos aprobados

Archivo particular

A diferencia de gran parte de las vías de cuarta generación (4G), el proyecto Conexión Norte, en Antioquia, tiene todos sus recursos aprobados y está avanzando a toda marcha.



El proyecto, que es ejecutado por Autopistas del Nordeste, lleva 2 años de avance desde que se adjudicó y, en los últimos meses, ha recibido 10 desembolsos por unos $200.000 millones.



“Este es un proyecto que avanza, como todos, con muchos problemas, pero creo que llevamos uno de los mayores avances en los de la segunda ola; tenemos 12% aproximado de avance y más de 60 frentes de obra activos”, explicó Juan Manuel Mariño, gerente del concesionario.



Y es que esta es una de las 8 autopistas 4G que ya tiene cierre financiero definitivo, que en total asciende a US$250 millones con financiadores del exterior y $480.000 millones, más una línea de liquidez de $80.000 millones, para un total de $1,3 billones.



“Iniciamos con el mejoramiento en la vía entre Caucasia y Zaragoza, y ya tenemos obras en la unidad funcional 1, que es la nueva: se trata de una vía que no existe y que hoy son montañas entre estos municipios”, destacó Mariño.



Sin embargo, dice que está pasando por un momento coyuntural, pues si bien tienen aval del Mininterior de que no hay consultas previas pendientes, llegaron solicitudes a dicha cartera de comunidades que “alegan tener derecho a esto en esa zona”, afirmó.



Y agregó que el Ministerio está revisando la información, de la cual una comunidad afro alega estar en la UF1 (Remedios - Zaragoza), “las cuales dicen verse afectadas por el proyecto, y no deja de ser un temor, porque si bien tengo el certificado, sabemos de casos en que posterior al certificado ha tocado comenzar un nuevo proceso”.



Finalmente, el gerente de Autopistas del Nordeste señala que, en lo relacionado con licencias y permisos ambientales, tienen todo al día.



“La licencia de la UF1 ya fue expedida hace un año y medio; también tenemos la de la variante Caucasia (que desembotellará la salida del casco urbano de ese municipio) al igual que el permiso para el tramo Zaragoza - Caucasia”, concluye.