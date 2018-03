Las cinco vías 4G que lograrían recursos totales de aquí a junio

El Gobierno Nacional mantiene la esperanza de cumplir la promesa hecha a finales del 2017 y asegura que –en efecto– este año se lograrán 10 cierres financieros definitivos del programa de vías de cuarta generación (4G).



Ese fue el mensaje que lanzaron desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en medio de la gira iniciada por el alto Gobierno por la llamada ‘Revolución de la Infraestructura’.



Durante el evento, que se dio como una especie de rendición de cuentas, un representante de la FDN explicó que la meta puesta de 10 contratos de crédito firmados sí podría darse, contando que este año ya se logró uno: la iniciativa privada (IP) entre Chirajara y Fundadores (en la vía Bogotá - Villavicencio), que recibió el espaldarazo de la FDN, la banca local y del Fondo de Capital Privado 4G Credicorp Capital - Sure Asset Management.



De este modo, de aquí a junio se alcanzarían cinco cierres financieros más, mientras que los cuatro restantes harían lo propio entre julio y diciembre. Entre el primer ‘combo’ están los proyectos: Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó; Sisga - El Secreto; Autopista al Mar 1; Pasto - Rumichaca y la concesión Girardot - Ibagué - Cajamarca.



Cuatro de estas iniciativas de asociación público - privada (APP) tendrían uno de sus últimos avales en la próxima junta directiva de la FDN, ya que esta corporación haría un aporte para completar los recursos necesarios.



En el segundo grupo estarían Tercer Carril Bogotá - Girardot, Autopista al Río Magdalena 2, Autopista al Mar 2 y Santana-Mocoa-Neiva, que “son más complejos de lograr, en términos de financiación y de unos arreglos que tienen en la ANI”, según explicó un miembro de la junta directiva de la Financiera.



ATERRIZAJE EXTRANJERO



Asimismo, el presidente Santos se aventuró a confirmar lo que por estos días se venía comentando en el sector, en el sentido de que las entidades internacionales son la carta de salvación para los megaproyectos.



Es más, el primer mandatario aseguró que la llegada de capital foráneo es vital, ya que “necesitamos más competencia, más presencia de entidades extranjeras, porque si a la banca nacional no le da la gana de prestar, no lo hace. Eso abre una fuente muy sólida e importante para financiar estos proyectos, sin estar sometidos al buen o mal humor de quienes en ese momento están aprobando cierres financieros”.



Sobre esto, desde la Asobancaria se limitaron a decir que el hecho de ya haya 11 contratos de crédito firmados demuestra el compromiso de los bancos colombianos, y que es la ANI quien debe responder porque no se hayan logrado más.



A su turno, el Presidente agregó que “dentro de la creación de la nueva institucional y la nueva forma de hacer infraestructura, uno de los cuellos de botella ha sido –y sigue siendo– la parte financiera; el país no estaba acostumbrado a este tipo de inversiones (...) y una forma de apalancar recursos fue la creación de la FDN, que igual a veces se demora mucho estudiando los proyectos, deberían ser un poco más ágiles”.



MÁS TRANQUILIDAD



En cualquier caso, y a pesar de lo mencionado en el sector de que la desconfianza financiera sigue siendo pan de cada día en la infraestructura vial nacional, el presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich, aseguró que esto ya quedó en el pasado.



“Los proyectos se les paga a un privado a 30 años por medio de concesión, por lo cual deben ir a un banco y les presten recursos; en el balance de cierres financieros van avanzando, pero tuvimos un periodo de atraso o se había frenado los préstamos por dos razones: preocupación por Ruta del Sol 2, ya pasamos esa página; además, querían seguridad, y de la mano del ministro (Germán Cardona) sacamos la ley de infraestructura, que les da plenas garantías”.



Sin embargo, el sector sigue dependiendo cada vez más del capital extranjero, sobre todo porque algunas entidades financieras nacionales aún tienen pendientes pagos de concesiones ya liquidadas, lo cual las ha llevado a sacar todos sus activos de este megaprograma.



Este panorama es bien conocido en Presidencia, el Ministerio de Transporte y la ANI, tanto así que –como lo reveló un documento de esta última entidad–, desde finales del año pasado se implementó una política pública para aumentar los préstamos de entidades no colombianas.



Puntualmente, se les abrió la puerta, por medio de distintos mecanismos de financiación, a través de la modificación de los contratos 4G, de modo que pudieran aterrizar fondos de pensiones foráneos y banca multilateral.



Asimismo, la FDN tiene varias líneas para apoyar el interés de extranjeros que quieran aportar recursos, y en unos meses lanzará una nueva plataforma, de modo que se puedan aliar con instituciones internacionales e inversionistas locales.



