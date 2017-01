Las inversiones del exviceministro Gabriel García, detenido por el caso Odebrecht

Con ayuda de autoridades extranjeras, la Fiscalía sigue la ruta de los pagos que la multinacional Odebrecht asegura haberle hecho a Gabriel García Morales para que les adjudicara el segundo tramo de la Ruta del Sol, a finales de 2008.



Peritos expertos rastrean acciones al portador que habrían sido usadas para mover la plata de los sobornos y la identidad de las personas que acudieron a la compra. Ese tipo de documentos, que por norma no pueden ser expedidos por empresas colombianas, no tienen el nombre del propietario y se pueden mover en el mercado internacional sin endosos o documentos de identidad.



Pero vinculados al caso aseguran que buena parte del dinero del soborno, 6,5 millones de dólares, fue a parar a paraísos fiscales y a proyectos inmobiliarios en Colombia.



EL TIEMPO estableció que el exviceministro de Transporte tiene participación en el Parque Industrial TLC de las Américas S. A. (Parquiamérica), zona franca de 42 hectáreas que se empezó a construir en 2008 en Mamonal, el sector industrial de Cartagena. Allegados a García dicen que le inyectó dinero a esa zona franca a través de Juan Manuel Barraza, un exfuncionario estatal, asociado a otros proyectos en Cartagena, en donde figuran prestantes empresarios.



Barraza, a través de su apoderado Abelardo de la Espriella, le confirmó a este diario el nexo societario con el capturado y agregó que García también figura en la sociedad Canal Logistic, conformada en 2013 por 5 empresas, para adquirir un lote en Cartagena.



“Mi cliente conoce al señor García y a su familia desde la infancia. Asistieron al mismo colegio, donde se graduó con su hermano mayor”, dijo De la Espriella. Y agregó que Barraza está listo a abrir su contabilidad y a explicarle a la Fiscalía el nexo societario con García, que es en un bajo porcentaje.



La Fiscalía rastrea la participación de García en otras sociedades y quiere establecer por qué a nombre del exviceministro no hay ningún bien registrado en Colombia. El único inmueble es un apartamento de 195 metros cuadrados frente al parque del Chicó, en la carrera 9.ª N.° 93-26 de Bogotá. En septiembre de 2007 adquirió el bien junto con su esposa, en 295 millones de pesos. Y de inmediato lo hipotecó con el BBVA.



CUATRIMOTO Y BIENES



Tres años después, cuando supuestamente ya había recibido el soborno, lo revendió en 535 millones de pesos a un alto ejecutivo de una empresa petrolera con matriz en Barbados. Aparentemente, desde ese día se quedó sin bienes en Colombia.



Un apartamento en el edificio Centro Ejecutivo, en el lujoso barrio Bocagrande de Cartagena, es otro de los rastros que se sigue. En diciembre de 2011, García importó de Japón una cuatrimoto Yamaha Wolverine 450 de más de US$ 5.000. Pidió que se la enviaran a ese edificio.



También se indagan los domicilios que su esposa registró ante la Dian para importar mercancía desde Florida. En el 2013, cuando introdujo al país elementos tasados en 3.000 dólares de Doral, Florida, pidió que se los llevaran al edificio Villa del Este, en el mismo exclusivo sector cartagenero. El domicilio de envío, en Florida, también se indaga.



El esquema de sobornos, que Odebrecht está revelando como parte de la colaboración con la justicia colombiana, es por ahora el dato más certero sobre el paradero de los 6,5 millones de dólares del soborno. Ya está claro que el dinero salía de varias cuentas en Suiza a nombre de la constructora Norberto Odebrecht, que triangulaba a través de cuentas en paraísos fiscales antes de ser entregada a los funcionarios corruptos.



Otro de los frentes que las autoridades tienen abierto son los 4,6 millones de dólares que fueron pagados por Odebrecht para obtener otras obras con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante la actual administración. En uno de ellos apareció Otto Bula, el expolítico capturado este sábado.



ACEPTÓ CARGOS



El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aceptó los cargos imputados en su contra por hechos de corrupción durante la entrega de millonarios contratos de obra en el país a la firma brasileña Odebrecht.



Ante una juez de Paloquemao García aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés en la celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Con ello recibirá una rebaja de hasta la mitad de la pena.



La diligencia se adelanta en el bloque E del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá. "Estoy bien de salud. Toda la información que tengo la voy a dar ante el Tribunal", dijo García Morales a su arribo al despacho judicial.



Unidad Investigativa

