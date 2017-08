La titánica tarea que le espera al nuevo Mintransporte

Tras cinco años de ser embajador en el Vaticano y de cumplir la tarea de traer el papa a Colombia, Germán Cardona regresa al Ministerio de Transporte.



El mismo presidente Juan Manuel Santos señaló que este tendrá un cierre redondo, si se tiene en cuenta que Cardona fue su primer ministro en dicha cartera, y quien tuvo la tarea de ingeniarse la llamada revolución de la infraestructura, que hoy va a toda marcha.



“El Ministerio me recibe de nuevo habiendo logrado la adjudicación de 31 vías de cuarta generación (4G), de las cuales hay 8 que ya tienen cierre financiero, pero soy consciente de que el trabajo que falta por hacer es mucho y vamos a trabajar para que se alcancen los recursos para las demás vías y para que los contratistas cumplan sus obligaciones”, agregó.



Igualmente, fue enfático al señalar que los demás cierres que faltan por lograrse son un tema que tendrá entre sus principales focos, de modo que la financiación de los mismos se convierta en realidad y que los temas que retrasan los proyectos (como consultas previas o adquisición de predios) puedan resolverse con mayor celeridad.



Lo anterior, sobre todo porque desde el Gobierno tienen las esperanzas puestas en las obras civiles para que jalonen buena parte del PIB nacional, que este año aumentaría en 0,01 puntos porcentuales; en el 2018, 0,02; y en el 2019, hasta 0,06.



INTERMODALIDAD



Y aunque Cardona señaló que una de sus prioridades será la consecución de dineros, además del avance de obras a nivel nacional y territorial, afirmó que en lo que queda del Gobierno prevé poner en marcha el plan de transporte intermodal, que inició en el 2015, y en noviembre tendría un despegue mayor, pues para ese momento se espera que termine su primera fase.



“Tenemos que tener en cuenta que no nos sirven de nada las megautopistas, los aeropuertos modernos y los puertos con grandes capacidades, si no contamos con vías terciarias o conexiones intermodales que conecten las cuatros puntas de la movilidad en el país”, destacó el recién nombrado Ministro, que será posesionado la próxima semana.



No obstante, el portafolio de frentes de batalla que enfrentará el exembajador en la Santa Sede cuenta con tres aristas más, siendo quizá la recuperación de la confianza del sector la más importante de todas.



Sobre esto, destacó que “tendré bajo mi disposición un equipo de trabajo con el que saldremos adelante de una vez por todas de los escándalos de los últimos meses, y una vez esté todo listo, pasaremos la página y sacaremos casi todo lo que tiene que ver con cierres financieros y vías terciarias”.



Para esto último, “cuento con una pasión inmensa y, sin dudas, todo lo haremos bajo parámetros estrictos de transparencia. La cuestión es que además de los casi 3.000 kilómetros de dobles calzadas que tendremos habilitados, estaremos ejecutando los trabajos de los corredores regionales, para los que tendremos $1,5 billones y serán ejecutados por los Ocad, pues son recursos que vienen de las regalías”, señaló.



TRENES Y SEGURIDAD VIAL



Las otras dos puntas en las que Cardona deberá “trabajar, trabajar y trabajar”, como él mismo lo dice, son la seguridad vial y la red férrea. Para lo primero, agregó que “es una barbaridad que tengamos megavías, pero no una política integral de prevención de accidentes; este es uno de los problemas más difíciles y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendremos que ser mucho más eficientes de lo que somos hoy”.



Para lo segundo, manifestó que el país se mantiene ‘en pañales’, pero “me tranquiliza que las zonas central y del Pacífico tienen ya interesados para desarrollar los proyectos, con lo que comenzaremos el regreso del sistema férreo eficiente a nuestro territorio”, concluyó.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com