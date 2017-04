Listo el primer bus articulado eléctrico de TransMilenio

La compañía BYD, que tiene en operación una flota de taxis eléctricos de más de 40 carros por más de cuatro años en Bogotá, anunció que el jueves de la próxima semana entrará en operación el primer bus articulado del sistema TransMilenio.



Bajo la marca de la compañía Transmasivo el bus iniciará su ruta desde el portal de Suba. Si bien, es una apuesta de Transmasivo y de BYD, ahora se espera que en el reemplazo de los buses de la primera fase del sistema TransMilenio que debería salir en el segundo semestre, se le dé espacio a este tipo de transporte que tiene cero emisiones.



Como están hoy las condiciones de los prepliegos al sistema podrían ingresas entre 20 y 80 articulados eléctricos, debido a que los operadores deben incluir tecnologías limpias entre eléctricas e hibridas.



Según lo indica el gerente de BYD, Pedro Cárdenas, el país puede hacer una mayor apuesta por tener un parque libre de emisiones, y un ejemplo ya lo hay que fue lo que inició Bogotá con los taxis eléctricos que han demostrado que el sistema funciona, con lo cual, ciudades como Medellín, pueden copiar un programa ya probado con éxito a 2.600 metros de altura.



En el caso de Bogotá además de la flota de taxis, también circula un bus padrón eléctrico que cubre diferentes rutas con excelentes resultados.



El bus que entra en operación ya cumplió todas las pruebas exigidas por la normatividad y la compañía lo llevó con plena carga al municipio de La Calera, además este carro fue llevado con una sola carga hasta Medellín en donde realizó varias demostraciones y luego retornó a Bogotá, sin sufrir ningún tipo de inconveniente.



Estos vehículos tiene un costo inicial más elevado, pero sus costos de mantenimiento son menores, debido a que no requieren cambio de fluidos, pues carecen de motor de combustible, caja y trasmisión.



Pese a su tamaño el mantenimiento de los buses eléctricos es similar al de los electrodomésticos, no requieren sino ser aspirados para limpiarles el polvo y esos sí estar pendiente del desgaste normal del sistema de frenos.



Se estima que un bus del sistema en Bogotá recorre en promedio cerca de 600 kilómetros día.



EL TRABAJO DE MEDELLÍN



Medellín se precia de ser la ciudad del país que más ha avanzado en la incorporación de tecnologías amigables con el ambiente en su transporte público (eléctricos, gas, diésel euro 4, 5 y 6).



Posee 47 kilómetros de sistema de transporte eléctrico, si se cuenta su metro, los metrocables y el tranvía. Pero además, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Juan Esteban Martínez, hay 400 vehículos a gas, entre los cuales se cuentan los 60 buses del llamado metrobus -entre articulados (para 160 pasajeros) y padrones (para 90)- que posee dos líneas por 27 kilómetros en total. Además, el sistema de bicicletas públicas posee 1.200 máquinas rodando.



Así mismo, Martínez adelantó que en un mes comprarán el primer bus articulado para Metroplús, con el fin de probar su eficiencia en la topografía de la capital antioqueña y ver la pertinencia de adquirir más.



Al final de este año comenzarían a incorporar 200 taxis eléctricos en un convenio con EPM y el Área Metropolitana.



Datos aportados por Martínez indican que el transporte aporta entre el 70% y el 80% de la contaminación de las ciudades, y Medellín no es la excepción. Al referirse a la emergencia ambiental que se ha declarado en varias ocasiones en el Valle de Aburrá por esta causa, el funcionario afirma que existe el Plan Maestro de Movilidad 2006-2030 que se ha venido cumpliendo con la reposición del parque automotor y la ampliación del sistema metro.



“Ya extendimos el metro hasta La Estrella (en el sur del Aburrá), están en construcción otros 18 kilómetros del metroplús y otro metrocable está en proceso, pero además estamos esperando el aval de la Nación para el Tranvía de 13 kilómetros por la avenida 80. Todo esto nos va a permitir al 2030 tener un transporte muy eficiente en cuanto a contaminación”, dice.



Apunta que hoy día el 70% del transporte público se mueve con fuentes limpias de energía y la Alcaldía prevé que en los próximos 5 años todos los buses lo hagan, lo cual equivale a 1.800 buses para esta ciudad.



Una dificultad para la incorporación de vehículos eléctricos es la falta de empresas productoras que los ofrezcan adaptados a las condiciones particulares de sus pendientes pronunciadas y sinuosas. “Nos hemos reunido con proveedores brasileños, suecos, chinos, alemanes y españoles, y les estamos pidiendo vehículos eléctricos que se ajusten a nuestras condiciones topográficas altas que es donde vive gran parte de la población”, indicó.