Lo que se viene con la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II

El Instituto Nacional de Vías (Invías) recibirá cerca de 400.000 millones de pesos a partir de este martes en la tarde, cuando se haga efectiva la liquidación bilateral del contrato del tramo II de la Ruta del Sol.



Estos recursos serán trasladados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al Invías, luego de que se llegara a un acuerdo con la Concesionaria Ruta del Sol, en la cual tenía participación la polémica multinacional brasileña Odebrecht (25 por ciento).

Incluso, su filial local tenía otro 37 por ciento de la tajada de este contrato, situación que llevó a que el Ministerio de Transporte entrara a negociar los términos de la liquidación con los demás miembros del consorcio.



Igualmente, el cierre formal de este contrato llevará a que el Mintransporte libere 100.000 millones de pesos, que “servirán para pagar proveedores, obreros y bancos. Se trata de un gran mensaje para el país, ya que a pesar de que este proyecto sufrió un golpe, los financiadores y los proveedores no van a sufrir”, agregó Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte.



Según cálculos de esta cartera, antes de finalizar mayo ya estaría adjudicada la nueva alianza público privada (APP). Esto, agrega Rojas, se logrará en parte gracias a los recursos destinados al Invías, con los cuales abrirá varias licitaciones de obra pública en esta troncal de la Ruta del Sol (que va desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta el municipio de San Roque, en Cesar).



Estas obras se llevarán a cabo con dos propósitos: primero, que las tareas no se suspendan de forma definitiva en este proyecto de 4G; y, segundo, con el fin de evaluar las condiciones actuales de este corredor vial. Esto último, buscando que se puedan encontrar falencias no anexadas en el contrato inicial y que puedan ser incluidas en la licitación de la nueva APP.



Fiscal habría asesorado a Odebrecht



El senador Jorge Robledo, junto a la corporación Justicia Tributaria, denunciaron ayer que el actual fiscal Nestor Humberto Martínez ase- soró dos veces a la firma Odebrecht.



“El actual Fiscal asesoró en un contrato, que tenía como propósito orientar sobre la posibilidad de que el contrato de Ocaña y Gamarra, el famoso otrosí, se hiciera como una adición al primer contrato de la troncal”, agregaron Robledo y José Roberto Acosta, directivo de Justicia Tributaria. Igualmente, denunciaron que Martínez “actuó de forma ilegal” cuando era ministro de la Presidencia de Juan M. Santos, debido a que “aprobó el Conpes 3817 del 2014, que entregó a dedo dicho contrato”, concluyeron.



