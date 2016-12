El Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las afueras de Montevideo, fue calificado como el mejor de Suramérica por un portal internacional que se basa en la opinión de 25.000 viajeros para elaborar su ránking, informaron fuentes de la terminal.



El principal aeropuerto de Uruguay se ubicó en el primer lugar del ránking de mejores de Suramérica que el sitio web The Guide to Sleeping in Airports elabora desde hace aproximadamente 20 años.



“Es tan funcional como hermoso y los viajeros se mostraron satisfechos por lo fácil y seguro que es recorrer la terminal”, apuntó el portal especializado, que a su vez destacó que la atención del staff del aeropuerto uruguayo “mejora aún más la experiencia”.



Su posición en el ránking “ha mejorado constantemente desde la remodelación que se llevó a cabo en 2010” en el aeropuerto, agregó la publicación.



El aeropuerto uruguayo es seguido en el ránking de los mejores de Suramérica por el de

El Dorado de Bogotá, quien el año pasado había quedado en primer lugar; el José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (Ecuador), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires (Argentina) y el José María Córdova, de Medellín (Colombia).



Para elaborar el listado, The Guide to Sleeping in Airports tomó en cuenta, además la opinión de los usuarios, diversos aspectos como el confort de las instalaciones de la terminal, su oferta de servicios, tanto generales como gastronómicos, la limpieza, la seguridad y el trato que se brinda a los turistas, entre otros.



El Aeropuerto Internacional de Carrasco, que desde la inauguración de su nuevo edificio en 2009 está capacitado para recibir a 4,5 millones de pasajeros anuales, ocupa una superficie de 45.000 metros cuadrados y está cubierto por una cúpula vidriada de más de 400 metros de longitud que permite la entrada de luz natural.



La terminal cuenta asimismo con ocho puertas de embarque, cuatro de ellas equipadas con mangas telescópicas, 44 puestos de check-in y tres cintas de recogida de equipajes.



Contiene a su vez una gran terraza mirador con vistas a las pistas de despegue y un estacionamiento con capacidad para 1.200 vehículos, además de cafeterías, salas VIP y un área comercial libre de impuestos.



EFE