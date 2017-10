Los mitos y verdades de la troncal de la séptima de TransMilenio

Este viernes se conocieron las primeras imágenes de cómo sería la troncal de TransMilenio por la carrera séptima. Sin embargo los ciudadanos han presentado algunas quejas argumentando que dicha construcción afectaría los edificios aledaños e incluso, traería problemas de salud.



Ante eso, los vecinos de la futura troncal saldrán a protestar este sábado desde las 2 p.m. y recorrerán la carrera séptima, entre la 60 y la 116.



Debido a esta situación, el IDU reveló las imágenes que demuestran cómo quedaría dicha troncal y presentó los siguientes argumentos, en los que desmiente uno a uno los mitos que se han creado en las últimas semanas alrededor del proyecto:



NO CABE: FALSO



El corredor de la Carrera Séptima no es homogéneo. El diseño permitirá contar con 21 estaciones ubicadas estratégicamente que garantizarán el espacio para los peatones, mínimo dos carriles por sentido para el tráfico mixto y un carril exclusivo para TransMilenio en ambos sentidos. Solo en las estaciones habrá carril de sobrepaso.