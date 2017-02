La modernización de las carreteras, puertos, aeropuertos y corredores férreos que se lleva a cabo en el país, también ha hecho mover la caja registradora del negocio de la maquinaria amarilla tanto a nivel nacional como internacional.



“En Colombia estamos bien en cuanto a la adquisición y prestación de servicios de maquinaria propia para la construcción”, dijo la ingeniera civil Sandra Ximena Campagnoli Martínez de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, al referirse en especial a las concesiones viales, en las que las empresas contratistas están “haciendo renovación de equipos para estar a la vanguardia en los procesos y técnicas constructivas”.



(Lea: Especial/ Colombia en obra).



Para Campagnoli, el mercado nacional provee todo tipo de equipos como compactadoras, extendedoras, recicladoras, motoniveladoras, cargadores, retroexcavadoras y muchos otros vehículos de construcción dotados con los últimos avances en sistemas mecánicos, sistemas automatizados y en general tecnologías de punta, “que contribuyen a lograr mayor rendimiento y calidad en las obras de infraestructura vial”.



Por su parte, el ingeniero Mario Huertas afirmó que la cuestión es de inversión, de los costos que representan los equipos frente a la contratación, de la renovación de los mismos para responder a las necesidades de los proyectos viales.



“Por ejemplo, algunos municipios del país, en sus procesos de contratación no obligan a invertir en renovación de maquinaria y en especial en el uso de técnicas de construcción más avanzadas”, explicó.



No obstante, Huertas precisó que en las 4G, dada la longitud de cada proyecto y los plazos de ejecución de cada unidad funcional, “ha sido necesario disponer de toda nuestra maquinaria y la de nuestros socios estratégicos, en la ejecución de todos los frentes de obra abiertos. Actualmente tenemos en operación 670 equipos en obra”.



Para el presidente de la firma MHC, “el mercado local ha cumplido las expectativas. Sin embargo, para aplicar las últimas técnicas de ingeniería, hemos importado algunos equipos especiales para la construcción de túneles y viaductos de países como Corea, Japón, Estados Unidos y Suecia.



En este sentido, el ingeniero Armín García, gerente del proyecto de la Perimetral Oriental de Bogotá, comentó que “se han importado equipos, ya que aunque en el mercado local hay oferta, ha sido necesario tener equipo suficiente en la disponibilidad requerida para el cumplimiento de las metas” y precisó que “el 90% del equipo para la ejecución de estas obras es importado, ya que la industria nacional no lo produce. Solo que en algunos casos hay empresas que tienen equipos disponibles para la venta o renta”.



García agregó que hasta ahora han realizado inversiones por US$45 millones en la compra de maquinaria amarilla.