Metro de Bogotá busca diseños para sus estaciones

La Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) abrieron un concurso internacional de ideas para el diseño conceptual arquitectónico exterior e interior de las estaciones de la primera línea del sistema metro de Bogotá.



Para el concurso se realizó una preselección con once empresas extranjeras.

Estas fueron escogidas por su reconocimiento internacional, la experiencia específica en diseños de proyectos de características similares y la experiencia en actuaciones internacionales.



Las firmas invitadas a presentar propuestas deberán conformar consorcios o uniones temporales en los cuales deberán incluir a uno o más arquitectos o empresas de arquitectura conformadas en Colombia.



Los participantes deberán entregar las propuestas a más tardar el 15 de mayo, mientras que a finales del mismo mes un jurado evaluador anunciará la propuesta ganadora.

Los proyectos premiados se convertirán en un complemento del diseño técnico del proyecto.



El ganador recibirá un premio de 400 millones de pesos, el segundo lugar, 150 millones y el tercer lugar, 80 millones.



El jurado está compuesto por el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, el Secretario de Planeación del Distrito, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Bogotá, el gerente de Técnico Estructuración de la FDN, el Asesor del IDU para Espacio Público, y el Gerente de la Empresa Metro de Bogotá.



Entre los detalles de la convocatoria se indicaron cuáles son los aspectos que deberán tenerse en cuenta para el diseño de las estaciones.



Entre otras, deberá tenerse en cuenta que la primera línea del metro será del tipo ‘pesado de la mayor categoría’, con una capacidad que bordea los 60.000 pasajeros por hora y por sentido.



Con el diseño se busca que la estructura sea lo más esbelta posible, con la menor intrusión en el paisaje y con la menor generación de sombra y apoyos en el espacio público.



Se espera que la imagen propuesta contribuya a que el diseño de la estación trasmita un mensaje amable, ligero y respetuoso con el entorno.



Así mismo, las estaciones (al ser la parte más visible del sistema, para usuarios y no usuarios), deben contribuir a construir una identidad para el sistema de transporte.

Además, deben constituirse como un nuevo elemento del paisaje urbano que identifique zonas, épocas e, incluso, la ciudad hacia el exterior.



Si bien, se espera que la arquitectura del metro ayude a construir una imagen de ciudad, no se puede pensar en una estandarización.



Por lo tanto, los concursantes tienen el reto de diseñar estrategias de diseño que, por un lado, generen una iconografía para el sistema y, por el otro, respondan flexiblemente a la diversidad tipológica y de los entornos.



Las estaciones deberán verse como oportunidades para detonar procesos de renovación urbana.



Por otra parte, estas deben contribuir a la seguridad y a la sensación de seguridad. Ambos criterios van estrechamente ligados a la transparencia, a la posibilidad de ver y ser visto desde el exterior.



También, el diseño deberá contemplar el uso de elementos bioclimáticos, que aporten a la iluminación y a la ventilación natural.



Condiciones que favorezcan al usuario y entorno



En la evaluación por parte del jurado, aparte del diseño, se tendrá en cuenta la racionalidad constructiva de las propuestas, entendida como la conexión con las técnicas y los materiales locales.



Así mismo, criterios de sostenibilidad y durabilidad que incluye la propuesta de materiales duraderos, resistentes al vandalismo y que no impliquen altos y frecuentes costos de mantenimiento u operación.



Esto implica que deben ser fáciles de lavar y económicos de remplazar por desgaste o en caso de avería.



También se evaluará el aprovechamiento del clima de la ciudad con las técnicas de la arquitectura bioclimática.



Por otra parte, se tendrá en cuenta el nivel de confort .