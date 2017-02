Metroagua tendrá que rendir cuentas ante un tribunal

El histórico y cuestionado convenio de arrendamiento de las redes de acueducto y alcantarillado de Santa Marta firmado en 1989, entre el entonces gerente de la empresa Metroagua, Hernado Pinedo Vidal, y el alcalde la época José Ignacio Vives llegó esta semana a los tribunales.



(Lea: Superservicios ordena vigilancia para asegurar servicio de agua potable en Santa Marta).



Con el respaldo de 230 mil 68 ciudadanos, quienes firmaron bajo la figura de terceros coadyuvantes, el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, radicó en el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta una solicitud de medidas cautelares para solicitar la “culminación del contrato de arrendamiento” entre Metroagua y la Alcaldía.



En su calidad de alcalde en el año 2015 Caicedo instauró la demanda que hoy tiene en jaque a la compañía de la filial española Inassa, quienes vienen operando la prestación del servicio de agua y alcantarillado en Santa Marta bajo una figura en la que dicha empresa se queda con el recaudo, pero no está obligada a ofrecer nada a cambio.



Según denunció Caicedo, a esta situación de desventaja para la ciudad se llegó a través de movidas jurídicas y contractuales realizadas en los años 1997, 2000 y 2002, años en los que se incluyeron cláusulas que favorecieron drásticamente a Metroagua.



“El convenio inicial decía que Metroagua le debía entregar el 33% del recaudo a la ciudad y 180 millones de pesos anuales, sin embargo, con las cláusulas incluidas entre 1.997 y el 2.002 se le quitó la responsabilidad a Metroagua de pagar esos recursos. Esto es aberrante, este es el único contrato de arrendamiento en el mundo en el que el arrendatario no tiene que pagarle nada al arrendador, eso es lo que estamos denunciando”, explicó Caicedo.



(Santa Marta, con nueva inversión para agua).



Las 230.068 firmas en apoyo a la denuncia instaurada por el exalcalde Carlos Caicedo fueron trasladadas ayer en 92 cajas, traslado que fue acompañado por más de 600 personas que llegaron al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.



SANTA MARTA TIENE EL AGUA MÁS CARA Y MÁS MALA DEL PAÍS



Tres de cada 10 hogares de Santa Marta no tienen conexión a acueducto y alcantarillado, sin embargo, la empresa privada Metroagua le cobra el servicio a través de sus recibos.



En promedio, una persona de estrato uno que tiene conexión al servicio paga unos 10 mil pesos, sin embargo, una casa que no está conectada gasta entre 70.000 y 100.000 pesos mensuales comprándole agua a los carrotanques.



El Departamento Nacional de Planeación DNP propuso una APP para solucionar definitivamente el problema de acueducto de Santa Marta y el 20 de enero le entregó al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, el documento de estructuración del proyecto, que busca que el 100% de Santa Marta tenga servicio.



"Lo que está ocurriendo con el actual operador del servicio no es favorable para la ciudad", dijo Gaviria Muñoz al abogar por una mejor prestación del servicio para que cubra a toda la población de la capital del Magdalena.



SUPERSERVICIOS LE PONE LA LUPA A METROAGUA



La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que inició labores de vigilancia especial sobre la Compañía de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano (Metroagua) S.A. E.S.P., con miras a proteger a los usuarios de la ciudad de Santa Marta ante posibles interrupciones en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.



La decisión de la Superservicios se produjo luego de extensas reuniones con el alcalde de la ciudad de Santa Marta, directivos de Metroagua y funcionarios de otras entidades gubernamentales. Al término de tales reuniones, el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, manifestó que “la Superintendencia hará todo lo que esté a su alcance para asegurar el suministro ininterrumpido de servicios públicos en Santa Marta”.



Como primera medida para cumplir ese cometido, la Superintendencia envió a las oficinas de administración de Metroagua un equipo de expertos liderado por la coordinadora de evaluaciones integrales de la entidad. Estos funcionarios estarán encargados de valorar la situación actual de Metroagua y formular un plan de acción para evitar traumatismos en la prestación de los servicios a cargo de la compañía.



Adicionalmente, la Superintendencia le ordenó a Metroagua actualizar su “Plan de Emergencia y Contingencia”, con el fin de mitigar el riesgo de que se interrumpan los servicios de acueducto y alcantarillado por efecto de las diferencias suscitadas entre la compañía y las autoridades del Distrito de Santa Marta.



La Superservicios también le solicitó al alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, un informe sobre las medidas transitorias que deberán adoptarse para que esa disputa no afecte la prestación continuada de los servicios a cargo de Metroagua. Con estas medidas se busca proteger a los usuarios de servicios públicos de la ciudad de Santa Marta, en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos.