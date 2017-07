Estos son los 24 aeropuertos regionales que serán remodelados

El ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, en diálogo con Portafolio.co, explicó los detalles del ambicioso plan de mejoramiento y construcción de infraestructura aeroportuaria que su cartera adelantará durante la segunda mitad del año. Se trata de 38 procesos para ejecutarse en 18 aeropuertos que ya están en las fases de licitación y adjudicación por 148.000 millones de pesos, y de 6 procesos más para igual número de aeropuertos que se publicarán en próximos días, con una inversión estimada de 25.000 millones de pesos.



“Lo importante no es solamente crecer en los cuatro o cinco aeropuertos más importantes del país sino crecer en todos, porque la movilidad aérea es cada vez más económica. Cada día se va moviendo más gente por este medio, no sólo en el tema turístico sino por la movilidad per se, para asuntos de trabajo, comercio o simplemente para visitar a la familia” señaló el ministro.



SALIR DEL REZAGO



Rojas Giraldo afirmó que cuando se posesionó el Presidente de la República el país tenía un retraso importante en materia de infraestructura y equipamiento aeronáutico en el país. Tanto las pistas como las terminales tenían serios problemas y evidenciaban un gran rezago. Por eso, aprovechando que varias zonas del país recuperaron la tranquilidad como resultado del proceso de paz adelantado por el Gobierno con las Farc, ahora se proyectan importantes obras de mejoramiento de aeropuertos en todo el país.

“Muchos de esos aeropuertos no podían operar antes cuando estábamos en época de conflicto. Ahora es diferente, ya pueden operar sin problema y la gente puede viajar con tranquilidad y sin inconvenientes” puntualizó el funcionario, a lo que agregó que en ese contexto de paz las inversiones se pueden hacer de forma más segura.



El ministro fue enfático en señalar que en las zonas del país más apartadas, donde el transporte vía aérea es el principal, no se habían hecho los desarrollos necesarios, por lo que este tipo de inversiones son parte de los objetivos.



INVERSIÓN Y OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN



De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, en los últimos seis años el Gobierno ha invertido más de 4,1 billones de pesos en la infraestructura aeroportuaria. Con las obras proyectadas para los aeropuertos pequeños y medianos la inversión llegaría a cerca de 4,5 billones de pesos. La primera fase, cuyos pliegos de contratación ya fueron publicados y se encuentran en proceso de licitación, comprende obras en 18 terminales aéreas.



El ministro Jorge Rojas indicó que en los aeropuertos Benito Salas de Neiva, Los Pozos de San Gil en Santander, Perales de Ibagué, y Mariquita en el Tolima, se invertirán 9.000 millones, 14.400 millones, 66.700 millones y 3.300 millones de pesos, respectivamente, para mejoramiento de pistas, vías de carreteo, plataformas y terminales en general.



Uno de los aeropuertos más importantes en materia de turismo es el Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Allí, tras la una visita hecha por el ministro Rojas se evidenciaron graves problemas en la prestación del servicio a los pasajeros y en la parte operativa para las aeronaves. “El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla es la puerta de acceso a los servicios turísticos de la isla. Personalmente vi el estado de la terminal tras la temporada vacacional de diciembre. Si bien se hizo una inversión importante en la pista, la terminal presentaba problemas de aire acondicionado, deterioro en las sillas en las salas de abordaje y los baños. Allí se van a invertir 560 millones de pesos”, destacó.



El potencial turístico de Chocó está en crecimiento. Por eso en Bahía Solano, el aeropuerto José Celestino Mutis, que ha tenido afectaciones por el agua, recibirá una inversión de 1.400 millones de pesos en obras que mitiguen la erosión de la pista. En Nuquí, otro destino turístico, el aeropuerto Reyes Murillo realizará obras por 4.100 millones de pesos para ampliación de la pista de aterrizaje.



En el aeropuerto Cantadelicias, del municipio tolimense de La Alpujarra, se harán inversiones adicionales por 400 millones de pesos. En el Antonio Nariño, ubicado en Pasto, la inversión será de 1.600 millones en obras de estabilización del terraplén. El aeropuerto regional Caucaya, que opera en Puerto Leguízamo, Putumayo, se destinarán para mantenimiento y ampliación de la pista y la plataforma de parqueo 10.900 millones de pesos.



Para la nueva torre de control del aeropuerto El Edén de Armenia, para su terminal internacional, la ampliación plataforma de parqueo y el mantenimiento a la ya existente, así como de las vías de rodaje y la pista de aterrizaje, el ministerio dispuso 20.000 millones de pesos.



En el departamento de Antioquia, puntualmente en la terminal aérea de Necoclí, se invertirán 5.140 millones de pesos en la ampliación, adecuación y mejoramiento de la pista, la plataforma y el cerramiento del aeropuerto. Allí se adelantarán obras adicionales para la canalización de aguas. Así mismo en Vigía del fuerte, para el mantenimiento de la pista y construcción de canales para evitar afectaciones por el agua se invertirán 4.400 millones de pesos.



En los aeropuertos de Villavicencio en el Meta, de Villagarzón en Putumayo, Pitalito en el Huila y Valledupar en el Cesar, se adelantarán obras de mantenimiento de áreas comunica, torre de control, calles de rodaje y plataformas, con inversiones de 620, 150, 2.800 y 800 millones de pesos, respectivamente.



El plan del ministerio también contempla una inversión importante en el Aeropuerto Internacional Eldorado, de Bogotá, por 56.000 millones de pesos para la construcción de una calle de rodaje que hace falta.



LOS 6 OTROS PROYECTOS



El ministro Jorge Rojas reveló que en las próximas dos semanas se publicarán los pliegos licitatorios para 6 proyectos aeroportuarios adicionales por un total de 25.000 millones de pesos.



El primero en el municipio de Olaya Herrera, en Nariño, donde se invertirán 7.800 millones de pesos en el mejoramiento pista de aterrizaje. El segundo en Riohacha, donde con 3.000 millones se financiará la reconstrucción de los canales y todas las obras hidráulicas necesarias para el manejo de aguas en la pista. También viene San Pedro de Urabá, con 4.200 millones para el mantenimiento de la pista. Una inversión adicional por 1.300 millones de pesos se hará en Neiva, para la construcción de planta de tratamiento de aguas para el aeropuerto.



Rojas destacó el hecho de que se invierta en la infraestructura en las zonas más apartadas del país. “Por ejemplo en Mitú, departamento de Vaupés, haremos inversiones por 1.600 millones, para la ampliación y mantenimiento de la terminal. Y por último en Guapi, Cauca, en el aeropuerto Juan Casiano, se invertirán 1.600 millones de pesos en obras hidráulicas y mantenimiento de la pista”, agregó.



Así mismo reveló que hay 21 procesos para mejorar las telecomunicaciones en 25 aeropuertos, para los que se destinaron 85.791 millones de pesos, con el fin de mejorar la seguridad aérea, las condiciones de aproximación y comunicación en el occidente, norte y centro del país principalmente.



CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA



El titular de la cartera de transporte garantizó que los procesos se desarrollan dentro del los tiempos establecidos, por lo que antes de terminar el año ya estarían completas las adjudicaciones y se podría iniciar la ejecución de las obras.



“Todo esto está siendo licitado y concursado bajo las más estrictas condiciones de seguridad y transparencia. Todo bajo el modelo de urna de cristal, procesos con pliegos estandarizados de licitación, que cambia por completo la forma en la que años atrás se licitaba. La Aerocivil, entidad adscrita a este ministerio, fue escogida como la entidad más transparente en los procesos de contratación el año pasado, y es junto con ellos con quienes estamos liderando estos procesos” dijo el ministro.



Agregó que en las licitaciones que ya van en marcha se han presentado entre 20 y 25 proponentes por proyecto, lo que es muestra de la igualdad y transparencia en los procesos.