Cormagdalena confirma multa a Navelena por $914.216.980

Este miércoles, Cormagdalena ratificó una multa contra la firma Navelena S.A.S. por el incumplimiento en el mantenimiento de niveles de servicio provisionales en la Unidad funcional 1 del contrato de APP 001 de 2014, correspondiente al canal de acceso al puerto de Barranquilla.



El monto de la multa alcanza $914.216.980. No obstante, esta cifra seguirá vigente hasta que Navelena cumpla con los niveles los niveles mínimos exigidos de profundidad y ancho de canal requeridos en el contrato de APP para esta zona.



“No se están cumpliendo las profundidades de dragado en algunos puntos importantes del río. Hemos identificado seis puntos específicos donde la profundidad no está cumpliendo con las especificaciones que debemos tener en el contrato y por eso se impone esta multa”, declaró Luis Fernando Andrade, director ejecutivo (e) de Cormagdalena.



Así mismo, Andrade indicó que contra esta decisión no procede ningún recursos y que si se produce una caducidad se tomarán las medidas correspondientes.



“Estamos preparados para en ese escenario, para hacer contrataciones de corto plazo posiblemente a través de una urgencia manifiesta para asegurar que puntos urgentes que afecten la navegación puedan ser atendidos de manera inmediata”, explicó Andrade Moreno.



