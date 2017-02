El representante legal de Navelena, Jorge Barragán Holguín, le envió una carta al director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Luis Fernando Andrade, el pasado primero de febrero, en la que le solicita la liberación de los recursos de la primera remuneración por disponibilidad y administración para pagar la obligación que se tiene con el Banco Agrario y se encuentran en la fiducia del proyecto.



Carta

En dicha carta, Barragán señaló que al 31 de diciembre de 2016 el consorcio Navelena –en el cual Odebrecht participa con el 87%– cumplió con todos los requisitos establecidos en el contrato para agotar la etapa de preconstrucción y que da lugar a la fase de construcción.



“Nuestra solicitud es realizada en virtud que los recursos que se encuentran en la subcuenta de pagos del Fideicomiso los cuales a diciembre 16 de 2016 ascendían a 154.000 millones de pesos”, señala dicho documento.



Por su parte, Luis Fernando Andrade advirtió que no se puede hacer dicho desembolso solicitado por no existir el cierre financiero, requisito que no se pudo cumplir con la retirada del Banco Sumitomo, después del escándalo de Odebrecht en Colombia.