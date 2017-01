‘No nos han requerido en la Fiscalía en el caso Odebrecht’: Invías

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos Alberto García, confirmó que el contrato que la entidad firmó en el 2012 con la empresa brasileña Odebrecht fue liquidado en julio del año pasado y se terminó a satisfacción por ambas partes.



El funcionario explicó que el 30 de julio de 2012 se firmó el acta de inicio para la pavimentación de 20 kilómetros entre Pauna y Otanche, que incluía la construcción de 26 puentes y un túnel falso, obras que hacían parte de la Transversal de Boyacá.



(Lea: Así se destapó la 'olla podrida' del escándalo de Odebrecht en el país).



El valor del contrato ascendió a los $184.742 millones y fue ejecutado por las firmas CBPO Ingeniería Ltda. y Proyectos de Infraestructura S.A. (Pisa), que figuraron como propiedad de la brasileña Odebrecht.



Según el funcionario, la Fiscalía General de la Nación hasta el momento no les ha pedido ningún tipo de información sobre este contrato.



“Hasta ahora no nos han visitado, ni nos han solicitado ninguna documentación sobre este contrato”, dijo el Director del Invías, quien precisó que al proceso de contratación se presentaron 16 firmas proponentes, de las cuales quedaron habilitadas 13.



García dijo que, en su momento, el contratista pidió la adición de obras adicionales de pavimentación y puentes, pero “solo hicimos una adición requerida de puentes”.



Según la información suministrada por la entidad, esta contratación se hizo en el marco del programa Vías para la Prosperidad –del presidente Juan Manuel Santos- que buscaba continuar con obras de pavimentación de la Transversal de Boyacá, que va desde Chiquinquirá hasta Dos y Medio y comprende una longitud de aproximadamente 185 kilómetros, y a la que se le dio inicio desde el programa de Competitividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



A las obras que se entregaron terminadas en julio de 2016, se suman otras contratadas en el marco del programa de Vías para la Equidad por un valor de $ 97.000 millones, ejecutadas por el Consorcio Vial 081, conformado por Construcciones Rubau S.A. sucursal Colombia, Vimac Colombia e Idestra S.A.



“Creemos que en la investigación que lleva la Fiscalía con la información que Odebrecht entregó en los Estados Unidos, este contrato no aparece con irregularidades porque, además, me consta que el proceso se celebró con transparencia”, puntualizó el Director del Invías.



RECURSOS QUE FALTAN PARA EJECUTAR OBRAS



El director del Invías, Carlos García, dijo que en el momento hacen falta alrededor de $ 3 billones para terminar la pavimentación de importantes vías como las de La Soberanía (Arauca), La Macarena (Mesetas-Uribe y Baraya) y la Transversal de Boyacá.



En esta última, García dijo que se han invertido más de $330.000 millones.

El funcionario precisó que el país tiene 17.000 kilómetros de red vial nacional, de los cuales 9.000 están a cargo del Invías y de estos hay 2.500 pendientes de pavimentación.

Los 8.000 kilómetros restantes están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).