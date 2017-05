Nuevo contrato del túnel de la Línea traería 11 modificaciones

Once cambios le tuvo que hacer el Gobierno Nacional al contrato del túnel de la Línea para hacerlo más atractivo, luego de que se declarara desierta la licitación hace unos días.



Estos ajustes son el resultado de tres días de reuniones entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 12 constructoras –tanto nacionales como internacionales–, que ya mostraron interés en terminar el 12% restante que le falta a esta obra.



En principio, el Invías mantendrá a su cargo la licencia ambiental del proyecto y no se le cederá al contratista, el cual se espera se conozca el 4 de julio próximo. Además de lo anterior, se incluirá un anticipo del 10% (unos 22.000 millones), con el fin de que la firma ganadora no tenga inconvenientes de recursos al iniciar sus tareas.



Carlos García Montes, director del Invías, aseguró que “como se trata de un contrato de mucha cuantía (más de $220.000 millones) no teníamos presupuestado inicialmente dar anticipos, teniendo en cuenta que presupuestábamos que la firma ganadora tuviera buen músculo financiero. No obstante, aunque la ley nos da vía libre para habilitar hasta el 50% de anticipos, solo daremos el 10%”.



SEGUROS Y TIEMPOS



Sumado a los anteriores cambios, el Gobierno tuvo que salirles al paso a las compañías que mostraron interés en el proyecto, debido a que estas manifestaron que no era claro si debía responder por posibles fallas en lo que Carlos Collins (el anterior contratista) ya tenía listo, para lo cual el Invías determinó que el aseguramiento del proyecto corresponderá solo para el 12% que le resta a la iniciativa.



Las adecuaciones no terminan allí y también incluirán que la entidad asuma la responsabilidad de aumentar el plazo por mayores tiempos requeridos tanto en diseños como en obras extraordinarias, tales como posibles cambios en el tratamiento de los otros túneles o reparaciones menores.



“También tendremos a nuestro cargo los posibles riesgos que traería el hecho de que se tarden las aprobaciones de permisos ambientales por parte de la autoridad ambiental. De esta forma, mostramos disposición como Gobierno para que las obras culminen lo antes posible y la adjudicación del contrato no se modifique nuevamente, es decir, que se mantenga para el 4 de julio”, agregó García.



Con este fin, añadió el funcionario, también habrá flexibilidad de parte del Invías para la simultaneidad e independencia de todos los frentes de trabajo, con lo cual se le permite al contratista tener más libertad en su programación.



El Invías asumirá, igualmente, los riesgos por posibles afectaciones a la ejecución de las obras por efectos de obligaciones pendientes con subcontratistas y personal del contrato anterior, tales como posibles obstrucciones al desarrollo de la obra. Y, finalmente, se establecerán tiempos y mecanismos adicionales para resolver aspectos de ítems no previstos en la preconstrucción y construcción del contrato, con el fin de agilizar la ejecución del mismo.



¿QUÉ DICEN LAS EMPRESAS?



De igual forma, el Invías recibió 10 cartas con observaciones a los pliego definitivos del 12% restante del túnel de la Línea y que incluye las opiniones de nueve empresas y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).



La mayoría de estas tienen que ver con la determinación puntual de los plazos de diseños y ejecuciones de cada una de las obras faltantes, pero también incluye, por ejemplo, una solicitud con respecto al presupuesto, hecha por la empresa Confianza.



“Dentro de las observaciones manifestadas a la licitación desierta estaba el de la insuficiencia del presupuesto (...) en este sentido, observamos que este se disminuye en un 0,88% respecto al de la licitación, aspecto que contradice lo recomendado”, señala la misiva.



Otra carta, remitida por la firma KMC, indica que el 10% de anticipo no es suficiente, por lo cual “insistimos en la necesidad de que este sea del 20%, teniendo en cuenta las necesidades” y los tiempos que tardan los bancos en verificar el negocio y desembolsar los recursos”.



Frente a esto, el Invías asegura que el 10% se aprobó por se un caso excepcional y no modificará su propuesta, lo cual podría llevar a que esta y otras empresas vuelvan a desertar de presentarse a la nueva licitación.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com