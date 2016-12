En el marco del XIII Congreso Nacional de Infraestructura, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presentó una propuesta de índice de competitividad para el sector.



Después de seis meses de preparación, Clavijo mencionó que el índice tiene cuatro pilares: infraestructura física, infraestructura tecnológica, servicios logísticos e institucionalidad. Cada uno con un peso del 25 %.



La escala de calificación va de 1 a 3: uno, malo; dos, regular; y tres, bueno. En cada pilar se utilizaron diferentes referentes para comparar los resultados, en algunos casos fueron los países de la Alianza Pacífico.



En el primero, evaluaron las vías pavimentadas, las dobles calzadas, la inversión en infraestructura de transporte y la accidentalidad vial. El resultado de este pilar fue de 2,9 en 2015 y la comparación se hizo con los países de la Alianza Pacífico (Perú, Chile y México).



“Una explicación de ello es que el grupo de países de referencia avanza más rápido que nosotros. La bondad del índice es que no mide en valores absolutos, sino relativos”, dijo Sergio Clavijo, al referirse que en carreteras pavimentadas y dobles calzadas el país reporta resultados negativos.



Por su parte, en lo que se refiere a la inversión en infraestructura de transporte como porcentaje del PIB el país muestra una mejoría significativa en los últimos años. Mientras que en el 2000 el resultado fue malo, en 2010 y 2015 se ubicó en el rango de bueno.



“En inversión en infraestructura de transporte si hemos avanzado, Colombia le gana a Perú y Chile en el porcentaje de inversión respecto al PIB”, comentó Clavijo, quien que esta se relaciona con el nivel de atraso que tenía el país.



Sin embargo, en términos de accidentalidad vial, el país retrocedió en sus resultados y en 2015 fue regular, lo que se puede explicar por “la abundancia de motocicletas y su irresponsabilidad influye en este resultado”.



El segundo pilar se midió respecto al mismo país y una de las principales conclusiones que arrojó el indicador es que Colombia debe tener un sistema de monitoreo georreferenciado para el transporte de carga, diferente a Waze que, entre otras cosas, no resulta útil en el desplazamiento por fuera de los cascos urbanos.



“El resultado del módulo de tecnología es que hemos mejorado a 2,8 en 2015 gracias a los avances en peajes y equipos de inspección no intrusiva”, explicó Clavijo.



Respecto a servicios logísticos, Colombia continúa con una tarea pendiente pues “sigue siendo más costoso que otros países para los servicios logísticos”, de acuerdo con Clavijo, quien precisó que transportar un contenedor en el país cuesta entre 1.200 y 1.400 dólares, mientras que en otros países como México, Perú o Chile, este precio ronda los 900 dólares.



Además, estos países han avanzado en la disminución del tiempo para exportar, mientras que Colombia no lo ha hecho de la misma manera.



“Aunque Colombia pasó de 41 a 9 días en los trámites para exportar un contenedor, los otros países hoy lo hacen en 4 días”, precisó Clavijo, al tiempo que afirmó que “en el tiempo para exportar es que los vecinos vienen saltando a paso de liebre y nosotros a paso de tortuga, por eso los resultados”.



Por lo anterior, Clavijo alertó que “Colombia corre el riesgo de que el movimiento de la carga se vaya para otros países (…) Todavía tenemos mucho camino por recorrer”.



Frente a este nuevo índice, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, destacó su utilidad para medir anualmente el avance que tiene el Plan de Transporte Intermodal.



