Sobre las 9:00 a. m. de este jueves llegó al búnker de la Fiscalía el abogado Álvaro Mantilla, socio de la firma Arrieta y Mantilla, para ser escuchado en entrevista y así explicar su papel como asesor de la firma brasileña Odebrecht, durante la licitación de la carretera denominada: Ruta del Sol segunda etapa.



Mantilla, que no quiso ser grabado por los periodistas a su ingreso, afirmó que llevaba la documentación para aclarar su papel de representante de la firma Odebrecht durante el año 2009.



A través de un comunicado, la firma Arrieta y Mantilla aseguró: “Desde el pasado 23 de diciembre de 2016, cuando nos enteramos del caso a través de los medios, Arrieta, Mantilla & Asociados envió una comunicación al Fiscal General de la Nación, en la cual le ofrecimos toda nuestra colaboración en el proceso”.



Asimismo, la Fiscalía contempla llamar a declarar al abogado Manuel Ricaurte Lombana, exdirectivo de la compañía OHL-Colombia, que perdió frente a Odebrecht el contrato de la Ruta del Sol. "En relación con el proyecto para la construcción y operación del proyecto Ruta del Sol Sector 2, adjudicado en 2009, me permito manifestar a la opinión pública que jamás he tenido vinculación alguna con la firma Odebrecht", indicó Ricaurte en un comunicado.



El abogado agregó que su participación en el proyecto adjudicado a la firma brasileña "se dio en el año 2009 cuando ejercía como presidente de OHL-Colombia, una de las empresas competidoras en dicho proceso, y que resultó excluida del mismo".



Por lo anterior, explicó: "Fui uno de los perjudicados por las graves anomalías que pudieron haberse presentado en desarrollo de la adjudicación del mencionado proyecto".



Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia. (Lea también: Empiezan indagaciones a sobornos de compañía Odebrecht en el país)



Por este hecho, el Gobierno colombiano solicitó la intervención de la Fiscalía y "le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables".



La Presidencia indicó que, según la información publicada por el Departamento de Justicia, "se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia (...) Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional", sostuvo la presidencia, que aclaró que fue adjudicado en diciembre de 2009 por el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO).



El contrato fue la construcción de la carretera Ruta del Sol sector 2, adjudicado por el INCO bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de la época, y solo tuvo un proponente en la licitación.



La concesión vial Ruta del Sol 2 incluye la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica al centro del país con la costa atlántica.



JUSTICIA Y EFE