A marzo, otra vía 4G tendría cierre financiero total

La vía de cuarta generación (4G) Sisga - El Secreto (que involucra los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare) acaba de cumplir su primer año de construcción y ya tiene un avance de 7%, a pesar de dos situaciones que la tiene en contingencia.



Así lo explica Ernesto Carvajal, gerente de la Concesión del Sisga, encargada de este megaproyecto, cuyo valor total asciende a $966.849 millones y está previsto para ser entregado en octubre del 2019.



“Actualmente, estamos en fase de construcción, en octubre pasado cumplimos el primer año de los tres que tiene dicha etapa y hoy estamos trabajando en dos frentes: la unidad funcional (UF) 1, que es Sisga - Guateque y en la 4, que es Santa María - Aguaclara”, explicó el directivo.



Este panorama difiere completamente del que, hace exactamente un año, entregó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en su momento le hizo un ‘jalón de ojeras’ al concesionario por no haber empezado obras, a pesar de que ya se les había entregado el corredor.



Frente a esto, Carvajal señaló que: “Estamos con un avance de 7% y trabajamos a toda marcha, hasta ahora, con recursos propios de la concesión, sobre todo en los dos tramos más largos del proyecto”.



Con estos se refiere a los 49 kilómetros del tramo Sisga - Guateque, para el cual “estamos interviniendo sitios inestables y renovando todo el componente hidráulico. Adicionalmente, iniciamos ya la pavimentación y el próximo año se viene la terminación de dicha etapa”, afirmó el directivo.



De otro lado, el otro tramo que están trabajando son los 48 kilómetros entre Santa María - Aguaclara, “donde también estamos atendiendo sitios inestables, entre otras cosas”, agregó.



CONTINGENCIAS



No obstante, Carvajal señaló que la situación predial les ha complicado el avance de obras, sobre todo porque se han encontrado más sitios inestables de los que preveían. De hecho, el número de estos puntos se ha triplicado, lo que ha impactado en su gestión predial. Explicó: “Durante la estructuración, teníamos contemplados muy pocos predios, y ahora tenemos un inventario de 579 puntos, lo que está causando un impacto en el avance, es decir, tenemos allí una contingencia”.



En lo relacionado con el cierre financiero definitivo, destacó que con la coyuntura que vivió el país durante el 2017 –a causa del ‘coletazo’ de Odebrecht– han tenido retrasos en este frente.



“Ahora que ya se aprobó la ley que les da seguridad jurídica a bancos y terceros de buena fe, estamos confiados en que, una vez pase la conciliación, el panorama del país va a ser mejor para que logremos el cierre financiero; creemos que lo lograremos en el primer trimestre del próximo año”, dijo. Entre tanto, el concesionario está trabajando con recursos propios de las empresas, labores en los que también ha invertido parte para la obtención de permisos ambientales por parte de tres diferentes corporaciones autónomas.



Y es que si bien no requieren una licencia, lo que en algunos casos dilata el inicio de obras grandes, Carvajal señaló que cada UF requiere de unos avales, de los cuales la concesión ya cuenta con 30.



“Todavía contamos con 9 de estos avales en trámite, también a causa de los sitios inestables que hallamos en el corredor; sin embargo, estos los conseguiríamos entre enero y marzo del 2018, con lo cual –por contrato–se mantiene el cronograma de construcción, que termina en octubre del 2019”, concluyó.



