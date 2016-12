Más de diez mil funcionarios del Estado, entre policía de carreretas, personal de la Aeronáutica Civil y trabajadores de Invías, la ANI y Supertransporte, entre otros, acompañarán el viaje de alrededor de 15 millones de colombianos que se movilizarán por las vías del país durante diciembre y enero.



Así lo dio a conocer este miércoles el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, durante el lanzamiento del Plan Temporada, que busca reforzar la seguridad y facilitar la movilidad tanto por tierra como por aire.



Según las autoridades de tránsito del país, se ubicarán Puestos de Mando Unificado en cada uno de los terminales aéreos y terrestres para atender los requerimientos de los viajeros.



La Aerocivil incrementó a 400 el número de personas que en los aeropuertos del país estarán brindando atención a los viajeros, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementará mototalleres en el corredor Bogotá- Girardot.



Los accesos y salidas de la capital del país también tendrán especial atención y dentro de este Plan Temporada se reforzaron las medidas para dinamizarlos.



Tras hacer el balance del operativo interinstitucional que se desplegará desde este miércoles, el Ministro Rojas Giraldo llamó a los colombianos a poner también de su parte y a “planear su viaje”, para evitar contratiempos, dificultades y reducir los índices de accidentalidad que el año pasado dejaron como saldo 778 muertos y más de cuatro mil heridos.



“El llamado es a que planeen su viaje, a que designen un conductor elegido para que no conduzcan si han consumido licor, a revisar las condiciones tecnicomecánicas de su vehículo para que no tengamos 600 varados en carretera como está sucediendo cada fin de semana. No podemos permitir tener otras 778 personas fallecidas como la temporada anterior”, manifestó Rojas Giraldo.



El Ministro de Transporte también exhortó a los viajeros a mantenerse informado sobre el estado de las vías y aeropuertos a través de los diferentes cuentas y redes sociales de las entidades del sector transporte.



El Jefe de la Cartera de Transporte presentó el Plan Temporada en compañía de los directores del Instituto Nacional de Vías, Invías; la Agencia de Seguridad Vial; la Superintendencia de Puertos y Transportes; la Aeronáutica Civil, DITRA, así como el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.



1 DITRA



El General Ramiro Castrillón, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Ditra, anunció que la Policía Nacional, autorizará la movilización de maquinaria y carga con el fin de atender situaciones de caso fortuito o fuerza mayor sobre la red vial nacional.



Para tener control total sobre el tráfico vehicular, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el cual estarán funcionarios de las entidades del sector Transporte, monitoreando las 24 horas del día las vías del país. Con este mecanismo se atenderá cualquier eventualidad que afecte el tránsito o la infraestructura.



Serán más de 42.000 policías de la Ditra y 2.000 funcionarios del sector que estarán brindando movilidad y seguridad en las carreteras para prevenir la accidentalidad, para lo cual se ha dispuesto de más de 622 alcohosensores y 167 radares de velocidad, 37 estaciones totales, 5 buses aula y 17 helicópteros que sobrevolarán los principales corredores viales del país.



Adicionalmente, se cuenta con vehículos de apoyo para prestar ayuda a los usuarios de las carreteras en caso de emergencias por accidentes de tránsito o derrumbes.



2 SUPERTRANSPORTE



A través de una operación conjunta con la Ditra, la Superintendencia de Puertos y Transporte hará presencia en los 21 terminales terrestres del país, en las que supervisará que las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera cumplan la normatividad vigente y brinden a los usuarios un servicio seguro y de calidad.



“Nuestros esfuerzos durante esta temporada están enfocados en extremar los controles en las terminales y concesiones viales, con el fin de brindarles a los usuarios un transporte con los niveles de calidad exigidos por la Ley, y así contribuir a mitigar el riesgo de accidentalidad en las carreteras del país”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.



La Supertransporte además lanzará una nueva estrategia de su campaña #ViajeALoBien, que esta vez –en conjunto con la empresa Bavaria y su política de cero alcohol al conducir– implementará acciones de sensibilización a los usuarios de las terminales acerca de sus derechos y deberes en el transporte público; también difundirá material preventivo que contribuya a reducir la accidentalidad en los “Sectores de Mayor Precaución en Carretera” identificados en cinco de los más importantes corredores viales del país: Bogotá-Girardot, Bogotá-Zipaquirá, Bogotá-Villavicencio, Valledupar-Santa Marta y Pereira-Manizales.



3 ANI



Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, anunció que con el apoyo de los concesionarios, tendrá 1000 cangureras adicionales que se ubicarán en la fila de los vehículos manteniendo sin congestión los peajes, así como el despliegue de planes de contingencia que consisten en incrementar equipos de seguridad vial y de atención de accidentes en la vía.



“Los concesionarios están obligados a tener grúas, ambulancias, carrotalleres, todos disponibles ante cualquier emergencia en las vías y este año tendremos un nuevo elemento en una de las más congestionadas, la vía Bogotá- Girardot, en donde pondremos un mototaller con el fin de llegar más rápidamente al punto de emergencia.

4 INVÍAS

En el caso del Instituto Nacional de Vías, Invias, el Director Carlos García, informó que esta Entidad contará con más de 100 personas adicionales para reforzar la operación en las 17 estaciones de peaje a su cargo, quienes trabajarán en turnos de acuerdo con la demanda de tráfico para facilitar el paso vehicular.



“Nuestras 26 Direcciones Territoriales del Invías, están listos para trabajar junto con las administraciones viales y las cooperativas de micoempresarios, para atender las eventualidades que puedan presentarse en las vías, como accidentes o derrumbes”, afirmó García.



Así mismo, Invías tendrá a disposición herramientas de información para consultar el estado de las vías en tiempo real, como la Línea Gratuita #767 (desde cualquier celular), el Mapa de Carreteras y el portal web Viajero Seguro, a los que se puede ingresar desde la página www.invias.gov.co