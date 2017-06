¿Por qué el túnel de La Línea solo tuvo un proponente?

Tres semanas le quedan al Instituto Nacional de Vías (Invías) para revisar la propuesta del único interesado en terminar el túnel de La Línea, el Consorcio La Línea.



Sin embargo, detrás de esta licitación, otros tres consorcios (formados por 9 empresas) tenían gran interés, aun cuando finalmente no lo materializaron. Se trata de Sacyr; KMC, Mopsa y AZVI; Latinco y HyH; y Conconcreto, CSS y Estigma.



Este último fue el que finalmente presentó la propuesta, en la cual no estuvo la firma Estigma que se retiró de la unión.



(Lea: Consorcio de Conconcreto y CSS Constructores presentó propuesta para la terminación del Túnel de la Línea).



Carlos García, director del Invías, señaló que “todos los ajustes que se hicieron al nuevo proceso atendían las observaciones de las empresas interesadas”.



LOS ARGUMENTOS



En el caso de Sacyr, este diario conoció que la empresa le dijo al Invías –hasta un día antes– que sí iba a presentarse, pero finalmente desistieron de la iniciativa, decisión que fue tomada desde la casa matriz en España.



Una fuente cercana al proceso le aseguró a Portafolio que “el retiro de Sacyr del túnel de La Línea se basó en la posibilidad de que la empresa tuviera líos con el contrato, y ellos quieren tener cautela de aquí en adelante, sobre todo porque en las últimas semanas estuvieron en el ojo del huracán por una concesión de 4G”.



Por su parte, KMC le reportó al Instituto que no logró consolidar al Grupo AZVI (España) en su consorcio, el cual argumentó que la complejidad y riesgos de las actividades no les permitía unirse a las otras empresas.



De otro lado, Latinco –que tenía interés en entregar una iniciativa con la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo–, le dijo al Invías que “entró en conversaciones con dos compañía extrnajeras (...) lo que no pudo llegar a concretarse”, pero le reiteró su apoyo de seguir acompañando los proyectos, aun cuando no licitó en este.