La alteración climática y las fallas en la planeación son las principales causas por las que diferentes pasajeros aéreos se han visto afectados en su itinerario, en los últimos 20 días.



La operación aérea no es una tarea fácil y más aún cuando se trata de un país ubicado en una zona tropical que impide tener un alto nivel de predictibilidad de las condiciones climáticas que se tendrán todos días.



Que a una persona le cambien sus planes sin previo aviso, es algo que no le resulta fácil de comprender, así la razón sea “cuidar su vida”. Sin embargo, es una situación que no puede controlar y no queda otra opción que seguir las instrucciones de la tripulación.



Portafolio conoció detalles de la operación aérea que ha tenido el país en los últimos días y su reacción frente a las diversas eventualidades que se han presentado y han hecho que el principal aeropuerto del país se sature, lo que obliga a reprogramar los itinerarios de los diferentes vuelos.



“Llega el momento en que se satura tanto la operación porque tengo muchos aviones que atender en ese momento y no puedo correr riesgos al tener mucho tráfico. Una opción es mantener los pasajeros a bordo con la puerta cerrada, el piloto pidiendo espacio para despegar y solicitando remolque, pero a veces no se les puede cumplir porque no hay espacio para hacerlo”, le dijo un operador aéreo a Portafolio, al referirse a las demoras cuando el avión está en tierra en su punto de contacto con el terminal.



En cuanto a los aviones que están en el aire y no tienen como aterrizar por falta de capacidad en la pista que tiene El Dorado, el operador se ve en la obligación de dejarlos temporalmente en un área de espera o holding, hasta que logran la autorización para llegar a su posición.



Estos dos fenómenos se han presentado en los últimos días en los diferentes vuelos que llegan y salen de Bogotá.



“Este mes ha sido sensible en el tema meteorológico; sin embargo, tuvimos una operación normalizada, en el sentido en que la hemos podido afrontar”, comentó el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra.



No obstante, las condiciones climáticas no son el único motivo por el que los pasajeros aéreos en Colombia, en algunos casos, no logran llegar a tiempo a sus destinos en el horario en que compraron sus tiquetes.



Con la modernización aeroportuaria que se realiza en el país en pistas, torres de control y terminales, la hora de aterrizaje y despegue también se ha visto afectada; a pesar de que son obras programadas con antelación en las que se han basado para la programación de los vuelos, si se le une el fenómeno climático, resulta ser una situación que se sale de control.



No obstante, según sea la situación, las aerolíneas tienen la posibilidad de pedir ampliación en el horario de las pistas cuando prevén que no alcanzan a llegar a su destino por la reprogramación a la que se han visto obligadas en el transcurso del día.



“Con una hora de anticipación las aerolíneas le pueden pedir a la Aeronáutica que les permita extender el horario de una pista en la que estén realizando labores para llegar y cumplir el itinerario en caso de requerirlo”, explicó el secretario de seguridad aérea de la Aeronáutica Civil, Fredy Augusto Bonilla.



Otra de las dificultades que ha tenido el aeropuerto El Dorado en sus operaciones, han sido las fallas en las comunicaciones que han tenido lugar, principalmente, por las tormentas eléctricas.



“Las condiciones climáticas afectan las comunicaciones y por seguridad lo que se hace es disminuir las operaciones en las áreas donde no contamos con una fiable comunicación”, comentó Bonilla.



Automatización en operaciones



Desde el año pasado, el aeropuerto El Dorado trabaja en la implementación del sistema automatizado de programación de operaciones aéreas conocido como Flow, a través del cual se le asigna a cada aerolínea un espacio para cada uno de sus vuelos.



Esto determina el control y capacidad del tránsito aéreo. En condiciones óptimas, la capacidad de Bogotá es de 30 llegadas y 40 salidas por hora. Cuando cambia un factor, se pasa a 25 aterrizajes.



AVANZAN LAS OBRAS EN EL DORADO



Las obras de ampliación de los terminales nacional e internacional del Aeropuerto El Dorado, tienen un avance del 50 % y 69 %, respectivamente.



En éstas se incluyen más salas de espera, nuevas zonas comerciales y sala VIP.

La inversión asciende a los $425.000 millones y se estima que le permitirá al Aeropuerto crecer en un 38% y habilitar 6 puentes de abordaje: 4 de categoría ‘CHARLIE’, y 2 para ‘ECHO’.



El muelle internacional se está ampliando en 15.000 metros cuadrados y el nacional con 28.000 metros cuadrados. Según OPAIN, el aeropuerto tendrá capacidad para atender a más de 40 millones de pasajeros al año.