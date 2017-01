El vínculo existente entre la política y la contratación es la causa principal de la corrupción en el país.



Así lo considera Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien además afirma que el “problema no se soluciona con más leyes, es un tema de cultura, hay que cambiar el sistema y su comportamiento”.



¿Es la primera vez que expulsan a una empresa del gremio?



Si, es la primera vez. El gremio tiene su código de autorregulación, teníamos que allegar una información. A partir del 26 de diciembre pasado, activamos todos los protocolos para entregarle lo requerido a nuestra junta directiva, que es el órgano máximo, y tomó la decisión de expulsar a Odebrecht.



¿Qué esperan con esta decisión?



Se sienta un precedente. No pretendemos reemplazar a las instancias jurisdiccionales ni a los jueces, ellos son los que finalmente van a tomar las decisiones de las responsabilidades en los hechos que se han conocido. Creemos que este tipo de acción, genera una cultura de prevención.



Preventivo frente a...



Que empresarios en el futuro incurran en comportamientos similares.



Para evitar este tipo de problemas ustedes han propuesto el proyecto de ley pliego tipo para las contrataciones, ¿cómo avanza?



El proyecto avanza satisfactoriamente, ahora está en lista de espera para ser discutido por la plenaria del Senado.



Usted ha denunciado en varias ocasiones la corrupción en la contratación regional...



Tenemos un observatorio de contratación que cada vez que detecta algún problema de irregularidad en un proceso de contratación, se dirige a la entidad contratante, compulsa copias a las instancias de control. En el 96 % de los procesos contractuales se manipulan en favor de únicos oferentes que finalmente terminan siendo los adjudicatarios de los contratos y en el caso de los departamentos en un 76 %.



¿Qué hacen cuando detectan alguna irregularidad?



El Observatorio le envía una comunicación a la entidad contratante, pero compulsa copias a las instancias regionales de control. La Procuraduría a nivel nacional ha sido muy activa, así como la Contraloría General de la República, pero las contralorías regionales no están contribuyendo a frenar la corrupción en la contratación de departamentos y municipios.



¿Por qué cree que pasa esto?



Porque en buena parte también están permeadas por la política, muchas veces los funcionarios de las contralorías son recomendados de los políticos. Ahí hay un círculo vicioso, el político que recomienda el contrato ante el alcalde o gobernador y el político que tiene cuotas en la contraloría para que nadie no diga nada.



A esto es a lo que se refiere cuando dice que se ganó con la elección popular, pero se perdió en corrupción...



Fue un avance sustancial que la elección de alcaldes y gobernadores se diera a través de elección popular que dio el país en los últimos años. Mientras las campañas políticas de gobernadores y alcaldes sean financiadas a condición de que después los financiadores reciban retribución a través de contratos, pues no estamos creando un muro de contención al fenómeno de corrupción en la contratación del nivel subnacional.



¿Cuál podría ser la solución de esto?



La financiación estatal de las campañas políticas, que no puedan ser financiadas por los privados, que el estado asuma integralmente la financiación de las campañas políticas y así se rompe ese círculo vicioso tan dañino.



¿Esto quiere decir que no han servido las alertas del observatorio frente a las irregularidades que encuentra?



Ha servido en el sentido en que el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas han tomado la iniciativa de liderar este proyecto de ley. Esto es un avance sustancial. En las regiones argumentan, algunos dirigentes, que ellos se mueven dentro de un ámbito completamente autónomo, que es propio del ejercicio de la democracia colombiana, pero la jurisprudencia de la Corte pone de presente que frente a determinados hechos esa autonomía tiene unos límites y unas fronteras.

Lo que más garantiza la transparencia es la pluralidad de proponentes.



¿Estas entidades territoriales responden a las comunicaciones que ustedes envían?



No, silencio total. Hemos encontrado mucho eco en la Procuraduría y Contraloría General de la Nación.



El pecado de las contralorías regionales es la permisividad, son espectadores totalmente pasivos de lo que está pasando allá, porque ahí también hay un enroque político.



EXPULSAN A ODEBRECHT DEL GREMIO



A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura tomó la decisión de expulsar a Odebrecht de su grupo de afiliados.



Además, el gremio de uno de los sectores más importantes para el país hizo un llamado a todos los empresarios colombianos para que antepongan la ética sobre intereses oscuros que atenten contra la moral pública.



