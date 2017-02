Power China presentó su carta de interés para quedarse con Navelena

Portafolio confirmó que Cormagdalena ya recibió la carta de Power China indicando su interés en la cesión del contrato de Asociación Público Privada para la navegabilidad del río Magdalena, que le fue adjudicado a Navelena S.A.S. en el 2014 y no logró su cierre financiero.



Sin embargo, la firma china está condicionada a terminar ciertas actividades y negociaciones con Navelena para lograr esta cesión del contrato que implica que el consorcio, cuyo socio mayoritario es Odebrecht, entregue todas sus responsabilidades contratadas.



No obstante, mientras se llevan a cabo dichas negociaciones, Cormagdalena iniciará el proceso de caducidad a dicho contrato por los incumplimientos de Navelena.



Así mismo, como ha sido anunciado en varias ocasiones por Portafolio, la Corporación anunció que está preparada para los dos escenarios que se tienen en el momento, bien sea la cesión del contrato y así Power China daría inicio a las obras, o la cancelación del mismo, lo que implicaría que Cormagdalena contrate el dragado directamente mientras se adjudica la nueva APP, que no sería en menos de un año.