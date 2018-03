Siete proyectos viales hacen fila para ajustar licencias ambientales

El 2018 apenas lleva poco más de 70 días y ya 7 concesionarios del sector transporte han empezado trámites para modificar sus licencias ambientales.



En los registros de la gaceta oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) reposan más de 200 normativas iniciadas por dicha entidad, de diferentes sectores, entre las cuales hay modificaciones, prórrogas, cesiones e incluso procesos sancionatorios por incumplimientos.



Relacionados con el sector transporte unos 12 megaproyectos de concesiones viales y férreas, sobre los cuales la Anla está evaluando si aceptar o no las solicitudes hechas, pero sí empezó ya el proceso para determinar su viabilidad. Acá no se cuentan las demás peticiones hechas, que son cientas en todo el país.



MODIFICACIONES



Uno de los casos es la Concesión Costera, que tiene a su cargo el proyecto de cuarta generación (4G) Cartagena - Barranquilla, la cual solicitó ampliar los lineamientos de trazado en los municipios de Galapa y Puerto Colombia.



Por su parte, la Concesión Aburrá Norte - Hatovial (Antioquia) solicitó el ajuste del aval ambiental, de modo que en el proyecto se incluyan tres corredores nuevos: continuación de la dobles calzada Solla - Niquía y las conexiones de esta con la Bello - Hatillo y la venida Regional de Medellín, con el fin de ampliar la salida norte de la capital antioqueña.



Otro proyecto que está en la lista de espera para que la Anla aprueba es la Concesión Alto Magdalena, cuyo proyecto es Girardot - Honda - Puerto Salgar, y que le solicitó a la entidad ambiental la modificación de su licencia, pidiendo el realineamiento del trazado en un tramo y por ende la redelimitación del área de influencia, sumado a que está también en las opciones la reubicación de un peaje.



A los anteriores se suma la Concesión La Pintada, que está trabajando el proyecto Pacífico II, pero específicamente está solicitando la modificación de una licencia ambiental para su unidad funcional 4, que corresponde al túnel Mulatos. Sin embargo, el proceso no incluye al túnel, sino que prevé cambios de diseños en uno de los puentes que cruzará el río Cauca.



A esta marea de solicitudes se suman también Pacífico III, el tercer tramo de la vía Bogotá - Villaviencio y un corredor férreo. Sobre el primero, la concesión está pidiendo permiso para realinear el trazado de la vía, de modo que pueda construir dos puentes, un terraplen y otras obras.



El segundo tendría que ajustar su manejo del aprovechamiento forestal, remoción de cobertura y descapote, todo lo cual está incluido en su plan de manejo ambiental.



Finalmente, la Autoridad de licencias ambientales inició la evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas, solicitado por la sociedad Centromin S.A., para la construcción y operación del tramo férreo Chiriguaná - Dibulla (entre el Cesar y La Guajira). Esto, debido a unos cambios en los dueños del proyecto, entre Centromin y la sociedad Puerto Brisa S.A.



Sin embargo, no es lo único. La Anla también tiene en el radar el posible otorgamiento de una licencia ambiental a Yuma Concesionaria, que es el consorcio encargado de construir, operar y mantener el tramo III de la Ruta del Sol.



Este aval le daría vía libre a Yuma para construir el segundo puente Plato - Zambrano sobre el río Magdalena, y que se sumaría al actual puente Plato. Vale recordar que este último tiene en la mira de la Fiscalía a Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, debido a que presuntamente favoreció a una empresa para que se ganara dicho subcontrato.



En contraste, la entidad ambiental está estudiando si aprueba o no la cesión de una licencia para el proyecto Malla Vial del Cauca y Valle del Cauca, que está hoy en día en resoluciones judiciales, tanto de arbitramento como penales.