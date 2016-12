La Aeronáutica Civil anunció que las operaciones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá tendrá ciertas restricciones, luego de que esta semana la terminal presentara afectaciones en sus servicios por cuenta del mal clima y de distintos incidentes en sus pistas.



A través de su cuenta en Twitter, al Aeronaútica Civil indicó que inició una operación aérea en El Dorado con "40 despegues y 30 aterrizajes por hora".



Es decir, que la terminal aérea máxima capacidad, al igual que todos los aeropuertos del país, según lo contó a Portafolio.co el coronel Edgar Francisco Sánchez, de la Aeronaútica Civil, quien hizo referencia al cierre del aeropuerto Olaya Herrera.



"Eso está entre las contingencias que tenemos para preservar la seguridad y la atención al usuario. En caso de presentarse inconvenientes se trabajará en coordinación con la compañía aérea con el fin de reubicar a los pasajeros y si es necesario hacer alianzas de endoso de pasajeros a otros vuelos", explicó el funcionario.



Además, Sánchez explicó que a las 10:20 de la noche del jueves se presentó un daño en un un avión Airbus Airbus 320 por lo que hubo un bloqueo en una de las pistas.



"Duró 10 minutos el proceso de remoción de la aeronave, pero la operación fue afectada por las condiciones metoerólogicas en Bogotá", indicó.



Por eso, este viernes las autoridades expidieron una serie de recomendaciones entre las que se encuentran no utilizar en lo posible el aeropuerto El Dorado para hacer conexiones internacionales para que esto no afecte la operación del mismo.



Las aerolíneas deberán ofrecer conexiones al extranjero por medio de otras terminales, tales como la de Rionegro o Cali.



Alfredo Bocanegra, director de la entidad, explicó el jueves que se trata de un a una "crisis alimentada por factores meteorológico y es probable que se extienda hasta enero”.



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PASAJEROS?



Según el reglamento de la Aeronaútica Civil, los pasajeros tienen derecho a las siguientes compensaciones cuando se presentan demoras del vuelo:



Cuando esta sea mayor de dos horas e inferior a cuatro, se suministrará al pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica -que no exceda de tres minutos- o por el medio más ágil disponible al lugar de destino, o al de origen en caso de

conexiones, a requerimiento del pasajero.



Cuando la demora sea superior a cuatro horas e inferior a seis,

además de lo anterior, se deberá proporcionar al pasajero alimentos

(desayuno, almuerzo o comida, según la hora).



Cuando la demora sea superior a seis horas, además de lo

anterior, el transportador deberá compensar al pasajero con el 25%

del valor de trayecto afectado.



Si la demora sobrepasa las 10:00 PM (hora local), la aerolínea deberá

proporcionarle, además, hospedaje (si no se encuentra en su

domicilio) y gastos de traslado, a menos que usted pasajero acepte

voluntariamente prolongar la espera cuando sea previsible que el

vuelo se va a efectuar dentro de un plazo razonable.



Si hay un cambio de vuelo, horario o en general cualquier aspecto que afecte la reserva acordada, la aerolínea o la agencia de viajes por cuyo conducto se haya efectuado la reserva, deberá informarle este hecho al pasajero a más tardar cuatro horas antes de que se produzca el vuelo.



Si la aerolínea decide cancelar el vuelo, teniendo el pasajero reserva confirmada, sin que se hubiese reintegrado el precio del pasaje, se le pagarán gastos de hospedaje y transporte.



CONOZCA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE AVIANCA



De acuerdo a la Aeronáutica Civil, además de los problemas climáticos (niebla densa en aproximación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tormentas eléctricas, vientos cruzados y migración de aves en diversas regiones del país), la situación se ha tornado crítica al coincidir con las restricciones programadas en las pistas del complejo aeroportuario de Bogotá que están sometidas a cierres nocturnos por obras (pista norte), restricciones horarias por licencia ambiental, obras en plataforma del Terminal Puente Aéreo y cierres en posiciones de contacto.



Esta situación, sumada a las fallas recurrentes en el sistema de iluminación de los bordes de pista en los aeropuertos de Bogotá, Cali, Santa Marta y Montería, así como a los cierres programados por mantenimiento de aeropuertos como San Andrés, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Santa Marta, Cartagena, Medellín y Pereira, “nos lleva a fijar restricciones de horario en el 80% de los aeropuertos del país”, dice el comunicado de la aerolínea.



El plan de choque tendrá como fin atender “de la mejor forma a los viajeros con reserva en vuelos nacionales e internacionales”, dice la compañía. El plan incluye el refuerzo técnico y humano en los puntos de contacto con el cliente.



Se han incorporado a la operación aviones de reserva y se han asignado aeronaves Airbus A330 y Boeing B787 de mayor capacidad para hacer efectivo el traslado de los viajeros a destinos de mayor demanda, cuyos vuelos de itinerario han sido cancelados o aplazados por las causas descritas.



La compañía y las autoridades, adelantan una reorganización de los itinerarios, con el fin de tener una programación acorde con las posibilidades de operación a los terminales restringidos.



Según el comunicado de la corporación, cumplieron con lo establecido en el reglamento Aeronaútico, brindando asistencia a los viajeros, con prioridad a los que tienen conexión o con condiciones especiales.



PORTAFOLIO.CO