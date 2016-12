¿Qué viene para el Túnel de la Línea, tras la liquidación del contrato con Carlos Collins?

El Instituto Nacional de Vías (Invias) decidió este jueves no conceder una nueva prórroga a Carlos Collins para culminar la obra del Túnel de La Línea, decisión que le costará al contratista una cifra de, por lo menos, $61.200 millones de indemnización.



Sin embargo, para saber el monto, habrá que esperar al cálculo final. Como explica Carlos García, director del Invías, “vamos a iniciar la etapa de liquidación de contrato y ahí se determinará el valor del incumplimiento. Tenemos un amparo del 10% sobre la adjudicación, sin embargo, si esos recursos no fueran suficientes, iríamos a instancias judiciales”.



Hay que recordar que, según las cifras el organismo público, el valor de la obra alcanza los $612.000 millones, por lo que la indemnización no podría ser inferior al 10% de esta cifra, es decir, $61.200 millones. No obstante, Invías calcula que para terminar el proyecto se necesitarían $200.000 millones, por lo que, previsiblemente, el monto que tendrá que hacer frente, será mayor.



Eso sí, más allá de responder por los recursos que se le soliciten, no se espera que haya más consecuencias para Collins, puesto que la decisión fue de no renovar el contrato y no por caducidad, lo que sí habría supuesto problemas legales.



De hecho, el presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, afirmó que "en infraestructura, lo que mal empieza, mal acaba, y este problema se veía venir porque se planeó mal, se licitó mal y se ejecutó mal", aseguró.



Con todo, la decisión que tomó el Invías, según explicó el presidente de la entidad, fue al considerar que las condiciones de ejecución, eran críticas. “Queda claro que con los recursos que había disponibles, de $30.000 millones, y teniendo en cuenta que el avance mensual era de menos de 1%, no era posible terminar el proyecto a tiempo”.



En concreto, el informe que emitió Invías, afirmó que las razones por las que se tomó esta decisión fueron la “imposibilidad de terminar la construcción de la obra en el plazo previsto de construcción, la carencia de recursos económicos y materiales para terminar la obra, así como incumplimientos ambientales y de especificaciones técnicas”.



El contratista, Carlos Collins, había solicitado una nueva prórroga, la que se habría convertido en la quinta durante el proceso que, en un principio, era de 46 meses.



El constructor pidió una primera prórroga de cuatro meses en marzo de 2012; tres meses en octubre de 2012; 12 meses en septiembre de 2013 y 20 meses en abril de 2015.



PRÓXIMO LUNES SE INICIARÁ UNA NUEVA LICITACIÓN



Ahora, el proceso entrará en una nueva etapa, ya que el próximo lunes, seis de diciembre, se llevará a cabo una nueva licitación para culminar la obra.



“En estos momentos, la obra cuenta con un 88% realizado, por lo que la próxima semana llevaremos a cabo la licitación para así, terminar el 12% restante en el plazo establecido”, señaló García.



En este sentido, la institución quiso dar un mensaje de tranquilidad al afirmar que pese a esta decisión, no se afectarán los plazos de entrega. “Nuestro propósito es garantizar la terminación de las obras para que todo esté listo y en operación en el primer semestre de 2018” agregó el director del Instituto Nacional de Vías.



Junto a esto, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura se aplaude la reacción del Gobierno y destaca la importancia de que no se afecten al resto de obras anexas.



“El Gobierno ha dejado claro que los otros cuatro contratos que tienen que ver con obras anexas se están realizando a cabalidad, lo cual emite cierta tranquilidad en el proceso. No tenemos que olvidar que terminar estas obras es fundamental, pues este proyecto es el más importante del país en términos de comercio exterior”, dijo Caicedo.



El proyecto del Cruce de la Cordillera Central comprende un túnel principal de 8,6 km que incluyen segundas calzadas en Quindío y Tolima, 25 túneles, 24 viaductos y obras a cielo abierto.