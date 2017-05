¿Quién está detrás de los recursos de las vías de 4G?

Las vías de cuarta generación (4G) recibirán un nuevo jugador de talla mundial en las próximas semanas y se trataría del fondo de inversión estadounidense BlackRock.



El tema no es de poca monta, debido a que esta compañía es considerada en el mercado como una de las mayores gestoras de fondos, con casi US$5 billones en activos, y su desempeño financiero la llevaría a convertirse en el segundo fondo de inversión que arriba al país este año, luego de la llegada de Infrared Capital Partners al proyecto Corredor Perimetral Oriental de Cundinamarca.



Incluso, la potencial entrada de BlackRock podría ser el preámbulo del aterrizaje de más entidades financieras a los proyectos de 4G, si se tiene presente que el Gobierno ya está trabajando en un mecanismo para facilitar el préstamo en pesos colombianos de bancos o fondos que no tengan sucursales en el país.



NUEVO MECANISMO



Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, le aseguró a Portafolio que “el Gobierno Nacional quiere facilitar un mecanismo para que un banco extranjero que no tiene presencia en Colombia pueda prestar en pesos”. Además, Cárdenas indicó que “nos interesa mucho que la banca internacional, que tienen mucho músculo y, a su vez, apetito por las 4G, pueda financiar proyectos de este tipo. De allí que, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional ya estamos trabajando en este vehículo para dar vía libre a los préstamos en la moneda local”.



Y aunque este mecanismo ya viene siendo trabajado hace varias semanas, aún sigue en ajustes y, según confirmó el Ministro, será presentado en la próxima junta del Minhacienda con la FDN.



A su turno, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), resaltó que es una iniciativa “que es bienvenida, teniendo en cuenta que desde el principio, los proyectos consideraron un tramo de sus vigencias futuras en dólares”.



Sin embargo, agregó el directivo gremial, “ante la nueva coyuntura económica por la que pasa el país y el límite de exposición que tienen los banca local, viabilizar la entrada de financiadores foráneos es una decisión correcta y este nuevo producto será relevante para el mercado y los concesionarios, quienes entrarán a revisarlo con cuidado”.



$25 BILLONES ACREDITADOS



De esta forma, las instituciones internacionales tomarían aún más relevancia en el capital dentro de los concesionarios, ya que, según cuentas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 16 entidades extranjeras acreditaron distintos cierres financieros, por un valor de casi $15 billones (ver gráfico), y que supera al otorgado por los nacionales, cuyo monto asciende a $11 billones.



Entre las primeras, se destacan los bancos Goldman Sachs (Estados Unidos), Sumito Mitsui (Japón) y Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Francia), cuyos respaldos crediticios representan más del 60% del aporte extranjero y el 35% del monto total.



Por su parte, los mayores aportes colombianos los dieron Bancolombia, Davivienda y el Banco de Bogotá, quienes inyectaron, respectivamente, $2,98 billones; $2,44 billones y $2,3 billones.



Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, aseguró que “actualmente, desde nuestra entidad tenemos como prioridad la ampliación de la base de financiadores y estamos creando nuevas formas para incrementar este número y reciclar fuentes, mediante esquemas de titularización”.



Allí se encuentra incluido el mecanismo mencionado por Cárdenas, que llevaría a que no solo se aumenten el número de financiadores extranjeros, sino el mismo porcentaje de participación de las firmas que ya tienen presencia en las 4G.



Igualmente, este panorama llevaría a que la meta de la ANI de inversión privada en estas vías se consolide, llegando a los cerca de $8 billones que espera la entidad para este año, y cuyo valor ascendería a $10 billones para los años 2019 y 2020, cuando llegaría a su tope.



LA BANCA LOCAL Y FORÁNEA DAN RESPALDO A CONCESIONARIOS



Actualmente, los bancos internacionales lideran en cuanto a número de firmas que han garantizado los cierres financieros para proyectos de cuarta generación (4G).



Así lo indica el último reporte de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), adscrita al Ministerio de Hacienda, el cual señala que hay ocho de estas entidades que ya garantizaron recursos por $2,75 billones, que representan el 20,6% del monto total.



Las vías que ya tienen estos cierres financieros confirmados son Pacífico 3, Conexión Perimetral de Oriente, Pacífico 1, Cartagena - Barranquilla, Conexión Norte, Pacífico 2, Girardot - Honda - Puerto Salgar y Neiva - Girardot.



Sin embargo, aun cuando hay un mayor número de entidades extranjeras en esta categoría, el monto acreditado por la banca local es casi tres veces superior a lo confirmado por los internacionales.



Así, siete bancos colombianos le han aportado $6,14 billones a estos cierres financieros definitivos, llegando esta cifra a ser casi el 49% del total de créditos certificados.



Los demás recursos, cuya cifra total asciende a $12,57 billones, fueron garantizados por dos fondos de deuda (por $640.000 millones), dos emisiones de bonos (que llegaron a $1,95 billones) y por capital de la Financiera de Desarrollo Nacional (por $1,24 billones).



