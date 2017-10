Rechazo total al peaje exprés

Muy preocupados y con la angustia y la certeza de que si el proyecto del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se hace realidad, se le daría una “puñalada a la economía del Meta y los Llanos Orientales”, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, prendieron las alertas para pedir que se cambie esa idea.



(Lea: Transporte de carga pide ajustes en peajes y combustibles)

La iniciativa del alcalde Peñalosa que preocupa a la dirigencia política regional a los gremios, a los sectores de la producción y a la sociedad civil, y que ya cuenta con el aval del Concejo de Bogotá, consiste en la instalación de peajes urbanos exprés que tendrán como fin recaudar recursos para la construcción de vías nuevas y la ampliación de las vías actuales.



(Lea: Bonos de carbono y peajes, propuestas para canal del Dique)



El proyecto de Peñalosa contempla un peaje en el sector de la vía al Llano con Avenida Boyacá. Marcela Amaya, gobernadora del Meta, dijo que está muy preocupada porque se va a afectar la economía del Meta y de la región incluyendo Casanare, Guaviare y Arauca.



“Nosotros estamos costeando el valor de la carretera Bogotá a Villavicencio y vemos que con ese peaje urbano la economía de la gente del Meta que viaja a Bogotá y los que vienen al Llano estará golpeada y se complicará la situación. Eso significa para los llaneros una puñalada a la economía regional, cuando estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria y cuando estamos hablando de promocionar el turismo”, señalo la gobernadora.



Wilmar Barbosa Rozo, alcalde de Villavicencio, dijo que sería realmente un desastre y un golpe duro para el turismo en lo económico, si se tiene en cuenta que los llaneros pagan los tres peajes más caros del país en un recorrido tan corto y que no hay explicación para pagar ahora de manera expresa una salida. “Hay versiones que dicen que sería voluntario pagar para quienes no quieren soportar el trancón de Bogotá que está encerrada y desean tomar una vía exprés” sostuvo.



Añadió que respeta la autonomía del alcalde Peñalosa, sus formas de financiación y que viendo cómo el Gobierno nacional le ha podido ayudar en el tema del metro, de la misma forma le puede ayudar con un documento Conpes para que Bogotá pueda construir vías con una salida expresa y no financiarla a través de peajes.



DEBATIRÁN TEMA EN COMISIÓN QUINTA DE SENADO



A través de su cuenta en twitter la senadora Maritza Martínez Aristizabal dijo que la comisión quinta del Senado aprobó la realización de un debate sobre los peajes urbanos de Bogotá y que se encontró con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien le dijo que estaría citado para hablar sobre esos peajes urbanos, que les hacen daño a las regiones.



“Dijo que como alcalde de Bogotá no le importaba mucho lo que pasara en nuestra región y le recordé que como candidato a la presidencia había asistido al Meta y había dicho que ese departamento era clave para el desarrollo de la zona centro”, sostuvo la Senadora.



Dijo que entiende que él es el alcalde de Bogotá y debe velar por los intereses de esa ciudad, pero no en detrimento de otra región. “No es bueno descartar los argumentos que tiene el otro para defender una causa y es mejor tratar de articularnos con la Nación y con la ANI para ver de qué manera se adoptan decisiones sin que resulte perjudicada la Orinoquia y el Meta”, precisó la Senadora.



Francisco José Andrade, gerente seccional Llano de la ANDI, dijo que no se justifica el peaje urbano porque los llaneros tienen la vía más costosa en peajes de Colombia en un corto trayecto y que esa situación les resta fortaleza para ser competitivos.



“Así se ve seriamente amenazada la competitividad de la región frente a otras regiones del país y con un peaje más, así sea urbano, nos afectaría duramente la economía”, manifestó el gerente de la ANDI en el Llano.