Ahora usted podrá producir energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional

Este viernes la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), anunció las reglas que tendrán que seguir aquellos usuarios que puedan producir energía y venderla al Sistema Interconectado Nacional.



A través de la Resolución Creg030 de 2018, se define el mecanismo para que los usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y pequeños industriales, produzcan energía principalmente para atender sus propias necesidades y puedan vender los excedentes al sistema interconectado. La producción es a pequeña escala (hasta un megavatio).



“Es un cambio trascendental en el servicio de energía eléctrica y complementa una serie de decisiones regulatorias que la Comisión ha tomado en el marco de Ley 1715 de 2014 sobre fuentes no convencionales de energía renovable. El usuario que desee generar energía, además de venderla también podrá ahorrar en la factura”, afirmó Germán Castro Ferreira, director ejecutivo de la CREG.

​

​

De acuerdo con la resolución para que los usuarios puedan acceder a esta oportunidad, deberá seguir un proceso de adaptación, este consiste en el montaje de infraestructura necesaria, el desarrollo de la plataforma digital sobre la cual se realizarán los trámites respectivos.



“Se estableció un mecanismo fácil y en línea. Esto permitirá una mayor participación de los usuarios, desarrollará nuevos modelos de negocios y dinamizará la economía asociada al sistema eléctrico nacional”, agregó Castro.



La autogeneración está definida como la actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía y, en el caso de quienes generan a pequeña escala, los incentivos se dan a quien emplea fuentes no convencionales de energía renovables.



El proceso definido por la Creg incluye el acceso por parte del usuario a la información necesaria para conectarse al sistema. Dicha información deberá estar disponible en los próximos dos meses.



Adicional a esto, se simplificaron y estandarizaron los formatos de conexión a nivel nacional y se redujo el tiempo de entrada en servicio en más de la mitad (de 21 días hábiles a 9 días).



Junto con esto, la Creg aseguró que la persona que genere energía y decida vender sus excedentes al sistema contará con un comprador. Además, la Comisión estableció que el precio de la energía entregada al sistema por parte de los autogeneradores a pequeña escala que utilizan fuentes no convencionales de energía sea cercano al valor que el usuario paga por su consumo.