La Agencia Nacional Inmobiliaria está próxima a abrir el proceso de contratación para la construcción del primer edificio que hace parte de la remodelación del Centro Administrativo Nacional (CAN) y será para el Ministerio de Transporte, que actualmente se encuentra ubicado de manera temporal en las oficinas del Centro Comercial Gran Estación 2.



Así lo confirmó Claudia Luque Gordillo, directora de esta Agencia, al precisar que ya cuenta con el visto bueno de los miembros del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en el que se tiene en cuenta la recomendación de los recursos de vigencias futuras que se requieren para llevar a cabo la Asociación Público Privada que permita realizar la obra.



No obstante, aún falta la aprobación final del Ministerio de Hacienda a través del Confis que defina el monto que se asignarán en el futuro para esta obra.



“Ya contamos con la aprobación por parte del Conpes con un tope máximo por año de $ 80.000 millones, como nos confirmó el Departamento Nacional de Planeación. Ahora nos hace falta la respuesta del Confis en la que se nos especifique cuál sería el monto anual que tendríamos sin exceder ese límite”, explicó Luque.



Se estima que la inversión requerida en este primer edificio asciende a los $ 430.000 millones aproximadamente y que el plazo de las vigencias futuras sea de 20 años a partir del 2019.



En este edificio, que estará ubicado en el predio ubicado entre la calle 26 y la carrera 50, se instalarían las oficinas del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacional de Tierras y Desarrollo Rural.



“Ya tenemos el predio y las licencias y permisos requeridos para la obra, por lo que a penas tengamos la aprobación del Confis y se pueda adjudicar el proyecto se podrá dar inicio a los trabajos de construcción”, recordó Luque, al agregar que esperan que el proceso se pueda concretar en las próximas semanas para que después de tres meses de abierta la convocatoria para el constructor sea adjudicado.



El plan de la Agencia Nacional Inmobiliaria es que este edificio pueda estar en completa operación en el primer semestre del 2019.



Remodelación completa



Así mismo, la funcionaria indicó que ya recibieron la aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad al plan completo de renovación urbana, que comprende 73 hectáreas y están próximos a recibir la respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación.



“El año pasado también estuvimos trabajando en alternativas de financiación para estas obras, teniendo en cuenta la nueva situación fiscal del país con el ánimo de no generar presión en las finanzas públicas y que se puedan realizar las obras”, comentó Luque.



Frente a este tema, explicó, por ejemplo, que en el caso de la reubicación del Ministerio de Defensa –que sería la siguiente entidad priorizada en trasladarse, según este plan de remodelación del CAN– que quedaría en el predio donde se encontraba anteriormente el Ministerio de Transporte y en el área donde está actualmente se desarrollaría un proyecto inmobiliario que permita tener los recursos propios para financiar las obras.



“Con la aprobación del plan parcial, podríamos iniciar el proceso para la convocatoria para la construcción del nuevo Mindefensa. Es un proceso un poco más complejo, dado los niveles de seguridad que tienen que cumplir estas edificaciones; sin embargo, el interés nuestro es que ese proceso pueda ser abierto este año”, agregó Luque.



Traslado de batallones



Respecto al traslado de la base naval de Cartagena, la Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria dijo que en este año presentarían un proyecto para que sea aceptado por todos los actores de esta iniciativa en la ciudad y que, además, pueda generar los recursos requeridos para la construcción de la nueva base.



Aunque no dio muchos detalles de este proyecto, si precisó que “tenemos un acuerdo general de lo que se debería hacer. La intención es abrir el proceso este año”. Así mismo, indicó que ya se identificó el terreno donde podría ser trasladado el Batallón de Barranquilla y cuyo nivel de inversión es de aproximadamente $215.000 millones, que se financiaría con un proyecto inmobiliario que se ejecutaría en la sede actual.



Cynthia Lewis