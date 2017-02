El futuro de la Ruta del Sol 2 cada vez es más incierto con la decisión de renuncia de los árbitros que llevaban el proceso jurídico entre el Gobierno Nacional y el respectivo concesionario.



Este miércoles, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció, a través de su cuenta de Twitter, que los tres árbitros –Stella Villegas de Osorio, William Namen y Alier Hernández– renunciaron a su responsabilidad en el tribunal de arbitramento que se había conformado para solucionar las diferencias entre el concesionario Ruta del Sol S.A.S. y el Gobierno Nacional desde hace más de un año y el encargado de estudiar y decidir sobre la declatoria de nulidad del contrato que solicitó el mes pasado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Esta solicitud la hizo la entidad después de que dicho tribunal levantara las medidas cautelares que se le habían impuesto y que impedían que se le pusieran multas al concesionario –cuyo accionista mayoritario es Odebrecht– a pesar de los retrasos.



“Es indignante la actuación de los árbitros del proyecto Ruta del Sol 2 que está en litigio entre el Estado y el concesionario buscando la liquidación por el proceso de Odebrecht en Colombia”, dijo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.



Por su parte, Vargas Lleras calificó este hecho como inexplicable porque “los árbitros renunciaron y no decidieron declarar la nulidad al contrato”.



Rojas agregó que “estos árbitros dejan tirado el proceso. No salimos del asombro ante una actuación que lesiona los intereses de la nación” y consideró que “esto debe ser revisado con mucho juicio para que estos señores no puedan ser árbitros en ningún otro proceso en el país”.



De acuerdo con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, para declarar la nulidad habría dos salidas.



Una opción es nombrar nuevos árbitros para solicitar nuevamente la nulidad del contrato de la Ruta del Sol 2; o la otra sería que entre el concesionario y la entidad hicieran un acuerdo de terminación del contrato, siguiendo lo que dice la ley con relación a la nulidad.



Según lo establecido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, si el litigio debe resolverse por la primera opción, cada una de las partes tendrá que presentar una lista de posibles árbitros y, entre ellas, decidir quienes quedarían a cargo de la solución de las diferencias, pues estos son nombrados tanto por la ANI como por el concesionario después de llegar a un acuerdo.



Al respecto, el ministro de Transporte confirmó que “estamos con la tarea, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, de buscar nuevos árbitros y de tener una solución rápida a este inconveniente con la Procuraduría”.



Al mismo tiempo, la ANI está en conversaciones con el concesionario para llegar al acuerdo de terminación al mencionado contrato, pues esto sería más rápido que esperar la declaración de nulidad ante un tribunal.



Actualmente, las obras de la Ruta del Sol 2 se encuentran suspendidas y solo se atiende la operación y el mantenimiento.



“Por eso queremos que se declare la nulidad, para así poder contratar, rápidamente, a través del Invías y continuar las obras”, dijo Andrade.