Rifirrafe por ley que cambiaría las vías férreas

Archivo particular

Varios corredores férreos del país podrían pasar a manos de las alcaldías y gobernaciones, situación que tiene en vilo al sector nacional.



Se trata de un proyecto de ley, que va para tercer debate, y busca modificar la Ley 80 (de contratación pública), una iniciativa del Ministerio de Transporte.



Julián Silva, ingeniero de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia (AIFC), señaló que “con la ley, los entes territoriales recibirían las vías para otros usos, lo cual afectaría muchas ciudades como Bogotá, Aracataca, Neiva, Duitama, entre otras. Estas podrán pedir al Gobierno que les den los títulos para construir vías de carretera, por ejemplo”.



Además, agregó que desde el gremio consideran que los artículos referidos a estos trayectos son “‘micos’ dentro del proyecto de ley, pues no tienen nada que ver con modificaciones a la contratación pública”.



Puntualmente, la AIFC señala que, en el caso de Bogotá, conocen que la alcaldía de Enrique Peñalosa tiene gran interés en utilizar los corredores sur y norte la de la ciudad, con el fin de utilizarlos como posibles tramos para rutas de Transmilenio. El primero cubriría el tramo entre Chusacá (Cundinamarca) y la estación de La Sabana, mientras que el segundo, iría por la carrera 30 (NQS) hasta La Caro, donde se bifurcaría: por un lado hacia Tocancipá y, por el otro, hacia Zipaquirá, señala el gremio.



Frente a este preocupación, Dimitri Zaninovich, viceministro de Infraestructura, destacó que “no es un ‘mico’, debido a que una parte de la red férrea es un problema que siempre aparece en nuestros diagnósticos. Y no se trata de toda la red, sino de unos corredores que nos pueden servir para otros transportes que sí necesitan las comunidades”.



Además, dijo, “si se quiere cambiar el uso, esto se analizará con las carteras de Minas y de Comercio, y se negaría, en caso de el proyecto vaya en contravía de los intereses nacionales en estas materias”.



La discusión sigue y el proyecto de ley podría pasar a último debate esta semana, en caso de presentarse ponencia. Si esto no sucede esta semana, continuaría su trámite en la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com