Siguen los líos en la Ruta del Sol 2 y 3

Los más de 1.000 kilómetros de los tramos 2 y 3 de la Ruta del Sol siguen sintiendo el coletazo del escándalo de Odebrecht.



Para el primer caso, fuentes cercanas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguran que la multinacional es la causante de que el tramo 2 no haya sido devuelto al Gobierno para continuar con las obras.



De hecho, señalaron que maniobras legales de la firma –en las que no tuvieron nada que ver las otras empresas del consorcio– llevarían a que la reversión total del corredor se concrete el 31 de diciembre de este año, y no entre agosto y septiembre, como se preveía.



Incluso, esta semana se conoció que el 52,7% de avance que tiene la concesión (300 kilómetros de vía nueva y 200 rehabilitados) están siendo utilizados por escuelas de patinaje de Santander, pues las tareas están totalmente frenadas.



Así, tanto la concesionaria Ruta del Sol como la ANI siguen a la expectativa de que un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decida si dicta o no una medida cautelar, con el fin de que la obra sea devuelta y el Invías pueda continuar efectivamente con las licitaciones que ya abrió, para reasignar el contrato.



¿FALTA DE CRÉDITOS?



Por su parte, el tramo 3 de la mega-autopista –que va desde San Roque a la Ye de Ciénaga y del Carmen de Bolívar a Bosconia y Valledupar– estaría teniendo dificultades con el acceso a financiación, debido a la desconfianza que ha generado el escándalo de Odebrecht.



Así lo manifestaron fuentes cercanas a la ANI y las firmas proveedoras y subcontratistas de Yuma Concesionaria, que alegan que no les han cumplido pendientes de realizar por más de $100.000 millones.



Este diario se comunicó con el consorcio, el cual respondió por medio de una carta que “no es posible acceder a la entrevista solicitada, puesto que nos encontramos desarrollando un proyecto de utilidad pública y, por lo tanto, nos abstenemos de manifestarnos en lo concerniente a temas de opinión”.



A renglón seguido, reportaron que actualmente están en construcción y que se prevé que esta etapa culmine el 31 de diciembre del 2019.



A su turno, voceros autorizados de Bancolombia aseguraron, por escrito, a través de correo eléctronico, que “en el caso específico de Ruta del Sol 3, se desembolsó un crédito puente de $184.000 millones, y otros tres bancos hicieron lo propio con $266.000 millones, para un total de $450.000 millones”.



Mientras la entidad financiera certifica que desembolsó estos recursos, la concesionaria sigue sin pagar las deudas que tiene con sus proveedores y subcontratistas, lo que ha generado descontento.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com