Sistema financiero revisará con lupa los créditos para las 4G

Las dificultades que se han generado en el proyecto de Ruta del Sol siguen generando que los encargados de financiar los proyectos de infraestructura sean más precavidos a la hora de autorizar desembolsos para estas iniciativas.



Así lo dijo el presidente del Grupo Aval Acciones y Valores, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, durante la asamblea de accionistas del Banco de Bogotá.



El ejecutivo señaló que “en tanto el problema de Ruta del Sol no se solucione el sistema financiero estará viendo con más cuidado y precaución la financiación de proyectos de infraestructura de 4G”.



Por tal razón sostuvo que desde el conglomerado financiero que dirige se han tomado medidas para evitar inconvenientes con estos recursos. “Nosotros lo que estamos haciendo es que cada proyecto lo estamos analizando a fondo antes de proceder”, indicó Sarmiento Gutiérrez.



Durante la asamblea, los accionistas aprobaron la repartición de 1,03 billones de pesos en dividendos. De acuerdo con el aval entregado por los accionistas del Banco de Bogotá, se pagarán dividendos entre abril de este año y marzo del 2019. Este será de 260 pesos por acción cada mes durante el periodo señalado y será entregado a los titulares de los papeles en los primeros diez días de cada mes.



De otro lado, Sarmiento Gutiérrez se refirió a los tres créditos que han generado dificultades en el sistema financiero en general. “Hay tres créditos comerciales en problemas en todo el sistema financiero colombiano. Estos son Electricaribe, que viene provisionándose y llegó a un 70% del capital a finales del 2017 y este año seguramente se llevará al 80% de provisiones y en ese sentido queda acotado ese problema. El segundo es el sistema integrado de transporte público de Bogotá, donde hay problemas graves con algunas de las compañías y se ha empezado a provisionar ese crédito al 15%.

El tercero es, precisamente, Ruta del Sol, el cual todavía no creemos que vaya a ser problema, pero independientemente de eso empezamos a hacer provisiones y lo llevamos al 15% también”, indicó el Presidente del Grupo Aval.



Sobre el crédito del sistema de transporte de la capital, señaló que recientemente el alcalde Enrique Peñalosa ha tomado interés por solucionar el problema y eso podría llevar, eventualmente, a una refinanciación.



Así mismo, Sarmiento Gutiérrez sostuvo que en materia de indicadores económicos el 2018 parece haber tenido un arranque más positivo. “Arrancó mejor y se están dando nuestras proyecciones del año pasado, es decir, esperamos un mejor crecimiento, que sería por lo menos del 2,5%. Además, una inflación controlada con una tasa de cambio controlada, un mejor déficit fiscal y una balanza comercial más cuadrada con menos dependencia del petróleo si se tiene en cuenta que en el 2013 el 55% de las exportaciones del país estaban en ese sector y que para el 2017 sería del 39%, en ese sentido las variaciones del precio del petróleo no afectarán tanto nuestra tasa de cambio”.



Finalmente, sobre las recientes decisiones de la Fed en Estados Unidos indicó que está haciendo lo que debe hacer, “aprovechando una economía que se disparó, un desempleo absolutamente controlado, una inflación todavía controlada”. Y sobre el Banco de la República en Colombia, sostuvo que “si la inflación que está controlada sigue así, podría darse una reducción de 25 puntos básicos más antes de junio 30”.