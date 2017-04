‘Trabajamos para anular el roaming en los países andinos’

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) sigue trabajando para lograr una mayor integración entre sus cuatro miembros, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. En este sentido, el próximo gran proyecto en el que está trabajando es eliminar el roaming entre los países para suprimir los sobrecostos de utilizar el celular al viajar a estos territorios.



De acuerdo con Walker San Miguel, secretario General de la CAN, se espera que el proyecto esté listo en julio para someter a la aprobación de los estados miembros, al tiempo que asegura que el camino a seguir en Latinoamérica es lograr una mayor integración de una forma institucionalizada.



¿Cómo se encuentra hoy en día el proceso de integración de la CAN?



Es difícil hacer un análisis de 5 décadas, pero el balance es positivo en el sentido que la zona andina es de libre comercio entre los 4 países, las restricciones han desaparecido y cuando un miembro impone una restricción, hay un mecanismo para que se vuelva al origen de la integración. Otro aspecto importante es que la integración física ha avanzado, hoy casi todos tienen esta conectividad y ahora trabajamos en la interconexión eléctrica.



¿Qué se ha hecho en este sentido?



Hace apenas unos días se aprobó una decisión supranacional generando un marco regulatorio común para la interconexión eléctrica, por lo que los proveedores y compradores de esta energía tienen una regulación que facilitará el intercambio. Sumado a esto, también destaco el tema migratorio. En los últimos años se han logrado grandes avances en estos aspectos.



¿Cuál es el objetivo del lanzamiento de un satélite de la CAN?



En efecto, hace apenas 3 semanas se puso en órbita un satélite para la zona andina, fabricado en Europa y que será operado por un privado pero que generará una serie de beneficios en educación o salud para los 4 países, al tiempo que será un gran fortalecimiento con mayor conectividad y presencia en el área de telecomunicaciones.



¿Qué se puede hacer para impulsar el comercio en la región?



Hay que ver dos elementos, por un lado ahondar la visión política de la integración. Estamos en un momento en el que nos llegan mensajes oscuros del norte y la realidad es que en Latinoamérica tenemos mucho potencial para vernos los rostros y decir qué tenemos para incrementar el comercio, esa es la primera tarea. La segunda es el rol de las empresas y ahí tenemos que reconocer que nuestras empresas están un paso delante de los gobiernos con inversiones entre los territorios, operaciones conjuntas, etc. Tienen que complementarse la visión política con los intereses de las empresas y ciudadanos. Sin ir más lejos, un estudio del BID muestra que la decisión en la región es que se promueva más integración, ese es el camino.



¿Qué papel puede jugar la CAN en este proceso?



Obviamente este proceso lo vemos de una forma muy positiva, que los bloques dialoguen, se unan o busquen convergencia. El rol que podemos jugar es nuestra institucionalidad, la principal virtud de la CAN son las instituciones: un tribunal, una secretaria general que coordina las distintas visiones y, por tanto, ese puede ser nuestro aporte a un proceso de integración más amplio de Sudamérica o Latinoamérica. El camino será integrarnos, tardaremos 5, 10 o 20 años, pero ese es el norte.



¿Pueden seguir existiendo estos bloques regionales con una mayor integración?

Es difícil predecir, pero partimos de un elemento en que todos los mecanismos de integración tienen puntos de convergencia, se busca el desarrollo, incrementar el comercio en condiciones de equidad, protección de medio ambiente o evitar que las barreras paraarancelarias sean una traba para el comercio, si esos puntos son trasversales, lo demás se acomodará al deseo de integración. Más temprano que tarde, los gobiernos acordarán un dialogo mucho más intenso y en el futuro hablaremos de un área más grande e institucionalizada.



¿En qué nuevos proyectos están trabajando?



El proyecto que estamos desarrollando ahora con cooperación de CAF es para convocar a expertos de telecomunicaciones con el objetivo de dar un gran paso de anular el roaming entre los países andinos. Este es un servicio que permitirá a los ciudadanos ir con su móvil por los distintos territorios sin cargos adicionales. Este documento lo hemos suscrito y esperamos, en julio, tener un proyecto de decisión que someteremos a decisión. Otro aspecto es que el 9 de mayo se reúnen los cancilleres y en el temario está la aprobación de una estrategia andina para la mitigación de desastres, un tema muy importante pues todos somos vulnerables. Estamos trabajando permanentemente para revitalizarnos como mecanismo de integración.